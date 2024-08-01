Какие льготы имеют родители участника боевых действий в Украине

Законодательство предусматривает определенные льготы для семей участников боевых действий в Украине. В частности, родители лица со статусом УБД могут претендовать на льготы по коммунальным услугам.

Какие льготы могут иметь родители УБД

Законодательство предусматривает коммунальные льготы для членов семьи участников боевых действий.

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Для получения этих льгот участник боевых действий должен подать справку о составе своей семьи, где могут быть включены нетрудоспособные родители, которые не работают и проживают вместе с ним.

На основании этой справки будут зачислены льготы:

Скидка на коммунальные услуги для участника боевых действий – 75%.

– 75%. Скидка на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью – 100%.

Скидки предоставляются не на все жилье, а на определенное количество квадратных метров.

Кроме того, для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка на пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади (42 квадратных метра на каждое лицо, которая имеет право на скидку, и 21 квадратный метр на семью).