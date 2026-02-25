"Мирный атом" уже не мирный: как отсутствие санкций на "Росатом" работает на военные цели России

Россия, несмотря на четвертый год ведения полномасштабной войны против Украины, до сих пор остается участником различных проектов по ядерной сфере, в частности программ МАГАТЭ.

"Росатом" является крупным поставщиком топлива для европейских АЭС и предоставляет часть сервиса для обслуживания ядерных объектов. Это в значительной степени объясняет и то, что против российской корпорации до сих пор не введены масштабные санкционные ограничения.

Ситуация выглядит довольно противоречивой, ведь "Росатом" является не только ядерным гигантом, а еще и структурой, которая активно вовлечена в военном секторе России и производстве вооружения.

24 Канал проанализировал, почему европейские страны до сих пор не отказались от услуг государственной российской корпорации в области ядерной отрасли, какие факторы препятствуют странам в этом и к чему может привести отсутствие комплексных санкций.

Что известно об ограничениях в отношении российской корпорации в ядерной отрасли "Росатома"?

Эксперт по энергетической безопасности Елена Лапенко для 24 Канала рассказала, что все же определенные международные санкции в отношении "Росатома" и его структур существуют, однако они не являются комплексными.

Речь идет преимущественно о точечных решениях против отдельных должностных лиц и предприятий, входящих в периметр корпорации. Лапенко отмечает, что кроме ряда стран, а именно США, Великобритании и Канады, эти ограничения введены со стороны Японии, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии и даже ЕС.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости, аналитический центр DiXi Group Однако сама госкорпорация "Росатом" как материнская структура не находится под полными блокирующими санкциями.

Отдельным направлением стало введение США законодательного запрета на импорт российских урановых продуктов, который вступил в силу 12 августа 2024 года.

Интересно! Закон предусматривает возможность временных исключений из соображений энергетической безопасности – до 1 января 2028 года правительство США может разрешать отдельные импортные операции, если это будет критически необходимо.

Впрочем главной причиной того, что ядерная отрасль России до сих пор не подпала под полноценные международные санкции, является комплексная зависимость части стран от российских цепей ядерного топливного цикла и сервиса, которая имеет технологический и ресурсный характер.

В Европейском Союзе санкционная политика в отношении атомного сектора остается осторожной из-за имеющихся долгосрочных контрактов на поставку ядерного топлива и строительство атомных электростанций, например венгерской АЭС "Paks II",

– объясняет госпожа Елена.

Члены Правления ОО "Украинское ядерное общество" Валерия Зуйок и Евгений Малый на запрос 24 Канала сообщают, что на уровне Евросоюза, сама корпорация "Росатом" остается почти единственной крупной российской госкомпанией, избежавшей прямых и существенных западных санкций.

Ученые добавляют, что при подготовке 20-го пакета санкций ЕС обсуждался возможный запрет импорта российского урана и санкции против "Росатома", однако решения постоянно сталкиваются с сопротивлением отдельных стран.

А эксперт Центра глобалистики Тантели Ратувухери в свою очередь отмечает для 24 Канала, что все на сегодня известные санкции, которые были введены против "Росатома", в основном направлены именно на инженерные субсидии компании, не влияя на ее операционные или управленческие возможности.

Тантели Ратувухери Ассоциированный эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", старший исследователь. Несмотря на заявленное намерение ввести полный бойкот энергетическому сектору России, ничего серьезного в отношении "Росатома" не делается. В конце концов, складывается впечатление определенного иммунитета компании от санкций.

И учитывая, что российский сектор ядерной энергетики не играет такой же роли на мировом рынке, как ее нефтегазовый сектор, можно предположить, что так называемый иммунитет российской корпорации больше не об экономических причинах.

Какие страны сегодня больше всего зависят от российских ядерных технологий, топлива и услуг?

Эксперт по ядерной безопасности Ольга Кошарная в разговоре с 24 Каналом рассказывает, что консолидированное решение в виде пакета санкций против "Росатома" в Европе не могут принять, прежде всего, из-за особых отношений Венгрии с Россией, а также со Словакией.

Еще в 2014 году Европейский Союз выпустил документ, в котором впервые был проведен анализ европейских стран по зависимости от импорта энергоносителей. Тогда впервые было упомянуто и о ядерной отрасли.

Была рекомендация по диверсификации в отношении нефти, газа, угля и поставки ядерного топлива для советских реакторов, эксплуатируемых в Центральной Европе. Но с тех пор ничего не было сделано, резюмирует Ольга.

Ольга Кошарная Соучредитель ОО "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Среди остальных стран Европы Франция, например, также продолжает сотрудничество с российской ядерной отраслью, в частности она увеличила импорт ядерных материалов.

Как отмечает Елена Лапенко, самая уязвимая группа в ЕС в этом вопросе – страны, эксплуатирующие реакторы советского типа ВВЭР, потому что для них исторически доминировал российский поставщик топлива и части сервиса.

Это касается прежде всего Венгрии, Словакии, Чехии, Болгарии и Финляндии. Также существует "неочевидная" зависимость крупных экономик ЕС от стадий обогащения/конверсии,

– добавляет эксперт.

По оценкам предыдущих лет, пишет издание Bruegel вместе с DiXi Group, около 38% обогащенного урана для европейских АЭС было импортировано из России, а крупнейшими импортерами обогащенного продукта как UF6 и порошка UO2 были Франция и Германия.

Старший научный исследователь Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" Валерий Зуйок и старший научный сотрудник Института ядерных исследований Национальной академии наук Украины Евгений Малый выделяют два фактора, которые сдерживают введение более жестких ограничений в отношении "Росатома" – монопольное положение и корпоративный лоббизм.

Россия занимает первое место в мире по портфелю зарубежных проектов, строя 34 энергоблока (финансовая оценка заказов на 10 лет составляет 130 – 140 миллиардов долларов, исследовали ученые).

Этой компании до сих пор принадлежат 38% мирового рынка обогащения урана и 17% рынка ядерного топлива, а некоторые европейские гиганты, в частности французские, тесно связаны с "Росатомом" технологическими цепочками.

Пытаются ли страны ЕС отказаться от российской ядерной отрасли?

В то же время эксперт Елена Лапенко отмечает, что якобы техническая зависимость стран ЕС от "Росатома" как препятствие, которое невозможно решить, является преувеличением.

Американская компания Westinghouse уже поставляет альтернативное топливо для реакторов типа ВВЭР в Болгарии, Финляндии, Чехии и Украине. США активно поддерживают диверсификацию ядерного топлива в Европе как стратегический приоритет. Это означает, что техническая альтернатива существует и уже реализуется,

– объясняет Лапенко.

Несмотря на то, экономически сдерживающим фактором отказа от российского топлива называют еще и долгосрочные контракты на поставку ядерного топлива, которые действуют до 2030-х годов. И расторжение таких соглашений действительно требует специальных правовых решений, чтобы избежать значительных компенсационных выплат.

По словам Елены Кошарной, на сегодня известны случаи, когда странам ЕС удавалось принимать решения для прекращения сотрудничества с "Росатомом".

Отдельные страны ЕС прекратили после 2022 года контракты с "Росатомом", например Финляндия. Речь идет об АЭС "Ловииса", которая состоит из 2-х реакторных установок ВВЭР-440.

В то время удалось разорвала контракт с российской корпорацией на строительство новой АЭС, а впоследствии АЭС вообще отказалась от российского ядерного топлива.

Интересно! АЭС "Ловииса" с 2001 года по 2007 год использовали ядерное топливо, производства ядерноэнергетической компании Westinghouse для ВВЭР-440. Но впоследствии через коррупционные схемы и агентов влияния "Росатом" выбил с рынка Финляндии компанию Westinghouse.

Также известно, что Франция имела планы по совместному производству тепловыделяющих сборок советского проекта по лицензии "Росатома" в одном из немецких городов. Впрочем задержка произошла из-за местных органов власти, ведь активисты устроили протесты.

В этой ситуации речь идет о французской компании Framatome, которая в 2024 году планировала расширить завод по производству топливных элементов в Лингене в партнерстве с российской государственной корпорацией.

Кроме того, эксперт по ядерной безопасности добавляет, что, например, заменить ядерное топливо в блоках АЭС не является быстрым процессом.

Переход на другого производителя требует времени (минимум 4 года) и средств (более миллиона долларов за одну сборку),

– объясняет Кошарна.

Интересно! В Украине один из блоков Ровненской АЭС загружен топливом от Westinghouse, а на Запорожской АЭС, которая является оккупированной, из 6 энергоблоков 4 блока загружены таким топливом.

Специалисты Зуйок и Малый объясняют, что на сегодня 7 стран Европы эксплуатируют энергоблоки типа ВВЭР (ВВЭР-1000, ВВЭР-440) и, соответственно, используют на своих АЭС топливо российского поставщика "ТВЭЛ" ГК "Росатом". Речь идет в целом о 19 таких эксплуатируемых энергоблоках,.

По оценкам большинства экспертов, общая стоимость поставки топлива может составлять около 600 – 700 миллионов долларов в год,

– известно с их слов.

Члены "Украинского ядерного общества" определяют, что, кроме Финляндии, среди европейских стран о постепенном отказе от российского топлива и переходе на альтернативного производителя заявили такие:

Украина (ЗАЭС, РАЭС, ПАЭС, ХАЭС, 15 блоков) : с 2005 года занимается диверсификацией поставки ядерного топлива и после полномасштабного вторжения не закупает топливо и другие технологии из России.

: с 2005 года занимается диверсификацией поставки ядерного топлива и после полномасштабного вторжения не закупает топливо и другие технологии из России. Болгария (АЭС Козлодуй, 2 блока) : в декабре 2022 года отказалась работать на российском топливе и подписала контракт с американской Westinghouse на топливо для одного энергоблока и с французской Framatome для другого.

: в декабре 2022 года отказалась работать на российском топливе и подписала контракт с американской Westinghouse на топливо для одного энергоблока и с французской Framatome для другого. Чехия (АЭС Дукованы и Темелин, 6 блоков): станции обеспечены российским топливом еще на ближайшие 3 года, но с 2024 года топливо для Дукованы уже поставляет Westinghouse, а для Темелина – французская Framatome.

Зато Венгрия и Словакия, несмотря на заявленные якобы намерения отказаться от зависимости "Росатома", до сих пор продолжают сотрудничество с российской корпорацией:

Венгрия (АЭС Пакш, 4 блока) : до недавнего времени заявлений об отказе от российского топлива не было, но сейчас обсуждается частичный переход на топливо Westinghouse. В ноябре 2025 года подписали контракт на топливо после 2028 года.

: до недавнего времени заявлений об отказе от российского топлива не было, но сейчас обсуждается частичный переход на топливо Westinghouse. В ноябре 2025 года подписали контракт на топливо после 2028 года. Словакия (АЭС Богунице и Моховце, 5 блоков): в 2022 году премьер-министр страны заявлял о поиске альтернативных поставщиков для отказа от услуг России. Однако Словакия все еще остается зависимой и тормозит европейские санкции.

Какие риски отсутствия санкций на ядерную отрасль России?

Риск заключается в том, что "Росатом" строит по всему миру блоки АЭС и использует отсутствие санкций на корпорацию как возможность достигать военных целей.

Из заявлений главы госкорпорации "Росатома" Алексея Лихачева известно, что на предприятиях производится конвенционное оружие России. Раньше именно газ был энергетическим оружием, а сейчас – ядерный шантаж,

– объясняет Кошарна.

А Лапенко определяет как минимум 4 проблемные плоскости в этой теме:

Первая – риск энергетической безопасности, ведь внезапная остановка российских поставок урановых продуктов способна разорвать цепи поставок, и именно поэтому операторы вынужденно накапливают запасы,

– риск энергетической безопасности, ведь внезапная остановка российских поставок урановых продуктов способна разорвать цепи поставок, и именно поэтому операторы вынужденно накапливают запасы, Вторая – двусторонние проекты и долгосрочные контракты могут влиять на позиции отдельных государств в совместных санкционных решениях,

– двусторонние проекты и долгосрочные контракты могут влиять на позиции отдельных государств в совместных санкционных решениях, Третья – риск санкционных "лазеек", когда параллельное сотрудничество с российскими госструктурами может создавать каналы обхода ограничений через третьи страны,

– риск санкционных "лазеек", когда параллельное сотрудничество с российскими госструктурами может создавать каналы обхода ограничений через третьи страны, Четвертая – хотя объемы урановых платежей меньше ископаемого топлива, они все равно означают продолжение финансирования государства-агрессора. С точки зрения глобальной безопасности, проблема еще и в том, что "Росатом" не является чисто "гражданским энергетическим объектом".

Факты, которые зафиксировала DiXi Group, свидетельствуют о том, что "Росатом" встроен в российский военный комплекс и имеет связи с оборонными структурами страны.

Валерий Зуйко и Евгений Малый добавляют, что примером этого является дочерняя компания корпорации "Юматекс", через которую сторонние предприятия импортируют углеродное волокно для изготовления беспилотников "Шахед".

Для обеспечения стабильности Европе нужна полная диверсификация. В частности строительство завода по фабрикации топлива в Украине на площадке "Атомэнергомаш" Южноукраинской АЭС. Это создаст дополнительные мощности по производству топлива для удовлетворения растущих потребностей в европейских странах,

– прогнозируют ученые.

Как Россия прибегла к ядерному шантажу на примере ЗАЭС?

Елена Лапенко напоминает, что 3 марта этого года будет уже четвертая годовщина с тех пор, как Россия в лице "Росатома" оккупировала Запорожскую АЭС.

Есть свидетельства, что работники корпорации не только периодически нарушают нормы безопасности, но и издевались над украинскими сотрудниками станции,

– говорит она.

А эксперт Ольга Кошарная напоминает, что для россиян Запорожская АЭС является важным инструментом ядерного шантажа.

Оккупанты уже несколько раз намеренно повреждают линии, соединяющие оккупированную ЗАЭС с общей энергосистемой страны.

В частности речь идет о повреждении основной линии 750 кВ "Днепровская". А до этого были повреждения на линии 330 кВ, что была соединена с Запорожской тепловой станцией.

Таким образом они пытаются переподключить Запорожскую АЭС на российскую энергосистему для внутренних нужд, ведь на оккупированной территории присутствует существенный дефицит с электроснабжением.

Известно, что с декабря 2024 года российская сторона начала строить новую линию электропередач. А уже осенью прошлого года она была повреждена. Таким образом украинская сторона фактически заставила восстановить основную линию, соединяющую ее с ЗАЭС.

Кроме того, Россия легализует свою оккупацию ЗАЭС тем, что она выдала уже вторую лицензию на эксплуатацию энергоблоков. Первая была осенью прошлого года и касалась энергоблока №1, а в этом году – энергоблока №2,

– говорит Кошарная.

Критически важным в этой ситуации является то, что из-за оккупации на ядерной электростанции происходит деградация оборудования. А еще там отсутствуют квалифицированные кадры, которые смогли бы работать на ЗАЭС.

Дело в том, что станция еще с 90-х годов прошлого века прошла модернизацию. И щит управления энергоблоками является украинской системой, которой нет в России.