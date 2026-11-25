Россия отчаянно ищет новых покупателей для своей атомной технологии и пытается расширить свое присутствие на азиатском энергетическом рынке. Теперь в поле ее интересов оказался Бруней.

Что Россия предлагает Брунею

О возможном сотрудничестве 25 ноября заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев после переговоров российского диктатора Владимира Путина с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, пишет Reuters.

По словам Лихачева, российская корпорация якобы готова предложить Брунею свои плавучие атомные электростанции.

Мы изучили энергосистему и, понимая ее сегодняшние параметры, можем говорить о малых станциях, причем в плавучем исполнении,

– заявил глава "Росатома".

Однако предложение России еще не означает, что Бруней уже согласился на строительство или закупку российских энергоблоков.

Что известно о плавучих АЭС России

В настоящее время государство-агрессор эксплуатирует единственную в мире плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов", которая расположена на Чукотке, недалеко от американской Аляски.

Впрочем, для зарубежных рынков россияне пытаются продавать другие энергоблоки:

мощностью 100 мегаватт;

оснащенные реакторами РИТМ-200М.

В "Росатоме" утверждают, что эти реакторы якобы адаптированы к работе в условиях теплого климата, что делает их привлекательными для тропических стран.

Ранее российская корпорация уже договорилась с Индонезией о поставке двух плавучих энергоблоков общей мощностью 200 мегаватт.

Это первое в мире экспортное соглашение о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока,

– хвастался тогда Лихачев.

Обратите внимание! Россия пытается продвигать свои плавучие атомные станции не только в Азии. В октябре "Росатом" сообщал, что интерес к этой технологии якобы проявили девять африканских стран.

Напомним, что после введения масштабных западных санкций Москва отчаянно ищет способы завоевать другие энергетические рынки. В частности, Россия использует строительство АЭС за рубежом, чтобы привязать к себе страны с помощью долгосрочных контрактов и финансировать свою военную машину.