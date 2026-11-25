Що Росія пропонує Брунею

Про можливу співпрацю 25 листопада заявив генеральний директор "Росатому" Олексій Ліхачов після переговорів російського диктатора Володимира Путіна із султаном Брунею Хассаналом Болкіахом, пише Reuters.

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За словами Ліхачова, російська корпорація нібито готова запропонувати Брунею свої плавучі атомні електростанції.

Ми вивчили енергосистему і, розуміючи її сьогоднішні параметри, можемо говорити про малі станції, причому у плавучому виконанні– заявив керівник "Росатому".

Однак пропозиція Росії ще не означає, що Бруней вже погодився на будівництво або закупівлю російських енергоблоків.

Що відомо про плавучі АЕС Росії

Наразі держава-агресорка експлуатує єдину у світі плавучу атомну електростанцію "Академік Ломоносов", яка розташована на Чукотці, неподалік від американської Аляски.

Втім, для закордонних ринків росіяни намагаються продавати інші енергоблоки:

потужністю 100 мегаватів;

обладнані реакторами РИТМ-200М.

У "Росатомі" переконують, що ці реактори нібито адаптовані до роботи в умовах теплого клімату, що робить їх привабливими для тропічних країн.

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Раніше російська корпорація уже домовилася з Індонезією про постачання двох плавучих енергоблоків загальною потужністю 200 мегаватів.

Це перша у світі експортна домовленість про постачання електроенергії з плавучого атомного енергоблока– хвалився тоді Ліхачов.

Зауважте! Росія намагається просувати свої плавучі атомні станції не лише в Азії. У жовтні "Росатом" повідомляв, що інтерес до цієї технології нібито виявили дев'ять африканських країн.

Нагадаємо, що після введення масштабних західних санкцій Москва відчайдушно шукає способи завоювати інші енергетичні ринки. Зокрема, Росія використовує будівництво АЕС за кордоном, щоб прив'язати до себе країни через довготривалі контракти та фінансувати свою військову машину.