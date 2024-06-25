Російська держкорпорація з атомної енергії Росатом попри економічні санкції будує понад третину атомних реакторів у світі, йдеться у матеріалі Financial Times. До повномасштабного вторгнення до України на Росатом припадала половина угод в атомній енергетиці у світі.

Серед країн, де Росія будує ядерні реактори, – Китай, Індія, Іран, Єгипет, Туреччина та Угорщина. Тобто, попри санкції та політичну напруженість, присутність російських фахівців можлива навіть на території ЄС та НАТО. А атомні електростанції вимагають саме багаторічної присутності фахівців, що її споруджують та контролюють.

Як Росія посилює свою присутність у країнах, де будує АЕС, та в чому небезпека – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Бангладеш. Реактор і "картошка"

В азійській країні Бангладеш Росія будує АЕС "Руппур" біля однойменного міста. Там уже можна побачити вивіски російською мовою на магазинах, а бенгальські продавці на ринку торгуються за "картошку" та "морковь".

У Руппурі Росатом будує першу АЕС у Бангладеш. Її оцінна вартість становить близько 12 мільярдів доларів, це один з найбільших інфраструктурних проєктів у країні з населенням близько 170 мільйонів людей.

Довідково! АЕС "Руппур" будується за російським проєктом ВВЕР-1200 (водно-водяний енергетичний реактор), АЕС з якими уже є в низці станцій в Росії, на Білоруській АЕС та в кількох країнах світу. На "Руппурі" буде два таких реактори, що дає загальну потужність АЕС у 2400 МВт. Життєвий цикл реактора ВВЕР-1200 становить 60 років із можливістю продовження ще на 20.



Міжурядова угода про будівництво АЕС "Руппур" була підписана Росією та Бангладеш у листопаді 2011 року, Генеральний контракт на будівництво підписали у грудні 2015 року під час візиту до Бангладеш колишнього гендиректора Росатома Сергія Кірієнка.

Розраховуючи на АЕС за російським проєктом, Бангладеш планує збільшити частку ядерної енергетики у країні до 10% менш ніж за 10 років. Випробування реакторів розпочнеться вже цьогоріч. Подальший запуск має розв'язати проблему дефіциту електроенергії та знеструмлень, які завдають шкоди економіці Бангладеш.



Будівництво АЕС у Бангладеш / Wikimedia

Але для Москви цей проєкт служить іншій меті – зв'язати дві країни разом на десятиліття та розширити вплив Кремля в Бангладеш.

Протягом понад 20-річного правління Путіна газ і нафта були його найважливішими геополітичними інструментами Росії, поки агресор не здійснив вторгнення в Україну.

Відмова ЄС від російської енергетики в поєднанні з підривом трубопроводу Nord Stream позбавили Кремль його найважливішого експортного ринку та важелів впливу.

Водночас санкції поки що не завадили ядерній енергетиці, що може створити довготривалі політичні зв’язки та перешкодити зусиллям Заходу ізолювати режим Путіна.

До повномасштабного вторгнення в Україну на Росію припадало близько половини всіх міжнародних угод щодо будівництва АЕС, постачання реакторів і палива, виведення реакторів з експлуатації та роботи з відходами. Основні конкуренти Росії в атомній енергетиці – Китай, Франція, Японія, Південна Корея та США – разом мали частку близько 40 відсотків.

Зараз Росія бере участь у розробці більш ніж третини нових реакторів, які будуються зокрема в Китаї, Індії, Ірані та Єгипті.

Зверніть увагу! У травні президент США Джо Байден підписав двопартійний законопроєкт про заборону імпорту російського збагаченого урану, який становить близько 25% від загального обсягу поставок до США.



Це сталося після тогорічного кроку США, Великої Британії, Японії, Канади та Франції щодо створення ядерного альянсу "Саппоро-5" на полях G7, який, як сказав тодішній британський міністр енергетики Грант Шеппс, мав на меті повністю виштовхнути Путіна з ринку ядерного палива.

Росатом у Європі та НАТО

Будівництво АЕС триває і в Туреччині: там Росія будує першу в країні атомну електростанцію потужністю 4800 МВт в Аккую. Вона має почати виробляти електроенергію цього року. До повномасштабної війни Росатом мав контракт із Фінляндією на будівництво АЕС потужністю 1200 МВт, однак його зупинили.

Росатом був ключовою частиною зусиль Москви, спрямованих на Глобальний Південь. Лише за останні два роки її гендиректор Олексій Ліхачов відвідав південні країни майже стільки ж разів, скільки за весь період з 2016 по 2022 роки.

Компанія підписала близько двох десятків меморандумів про взаєморозуміння з країнами Африки та Латинської Америки, включаючи Зімбабве, Малі, Буркіна-Фасо та Бразилію. У Гані Росія почала готувати заявку на будівництво першої в країні атомної електростанції разом із постачальниками зі США, Китаю, Індії, Південної Кореї та Франції.

Цього року Росія та Узбекистан підписали угоду про будівництво малого модульного реактора потужністю 330 МВт. Цей проект є першим такого типу для Росатома.



Проєкт АЕС "Пакш-2" / paks2.hu

Навіть у Європі Росатом не припинив діяльність під час нападу на Україну. У 2014 році Росатом почав будівництво АЕС "Пакш-2" потужністю 2400 МВт в Угорщині навіть без конкурсу. Очікується, що станція почне роботу на початку 2030-х років разом із доставкою першої партії збагаченого урану та персоналу.

У червні 2024 року угорський уряд погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, що передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу за умови того, що жодні поточні чи майбутні санкції не загрожуватимуть реалізації проєкту АЕС "Пакш-2".

З точки зору того, що Росія поводиться як терорист на міжнародній арені та нападає на інші країни, присутність її в ЄС є негативною і має бути мінімізованою, прокоментував 24 Каналу Євген Малий, експерт з ядерних питань, член Українського ядерного товариства.

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Коли Росія будує АЕС в іншій країні, вона автоматично підсаджує на свою "ядерну голку" цю країну. А потім, коли ця країна стане політично нелояльною до Росії, агресор може шантажувати країну недопуском спеціалістів. Так країна ще й потрапляє під політичний вплив Росії,

– каже Малий.

Альтернативою фахівець називає співпрацю не з Росією, а з США або Францією, наприклад, компанією Framatome, чи будь-якими іншими країнами, які мають ядерну енергетику та належать до західної цивілізації. Зараз багато західних країн будують ядерні реактори, відбувається "ядерний ренесанс", оскільки ядерна енергетика визнана в Євросоюзі "зеленою".

Позитивним рухом Малий називає і те, що у США Білл Гейтс будує натрієвий реактор нового типу.

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Будь-яка нова технологія завжди має бути випробувана перед початком роботи. Якщо вона проходить всі необхідні випробування і є, наприклад, ефективнішою, ніж стара, то її варто розвивати. Цікавий момент – АЕС будується на закритій вугільній електростанції. Це показує, як можна використовувати майданчики старих теплових електростанцій, наприклад, для встановлення малих модульних реакторів. Такий принцип може використовувати й Україна,

– каже Євген Малий.

АЕС замість альтернативної енергетики

Для спорудження АЕС у Бангладеш російський Зовнішекономбанк – державний орган, який використовується як спеціальний механізм для підтримки пріоритетних проєктів Москви – надав позику на суму 11,38 мільярда доларів США, яка покриває майже всю вартість проєкту. Кредит має пільговий період 10 років, а процентна ставка є змінною, але не може перевищувати 4% на рік. Але навіть дешеві кредити потрібно повертати, і це може стати проблемою для покупців реакторів — і ще одним важелем тиску Росії.

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Хоча термін погашення кредиту ще не настав, за умовами угоди між країнами, Бангладеш має сплатити 10% будівельних робіт Росатома в доларах як авансові платежі.

Пошук джерел фінансування ядерних проєктів є одним із найбільших викликів для західних компаній. Багато західних банків розвитку, які мають ресурси для ядерних мегапроєктів, як-от Світовий банк або Азійський банк розвитку, навмисно виключають ядерне фінансування через спротив ключових акціонерів, включно з Німеччиною.

У США вживають заходів для тиску на акціонерів банку, щоб вони переосмислили свою позицію через побоювання, що Росія та Китай домінуватимуть у світовій індустрії. З моменту останнього схвалення банком фінансування проєкту в атомній енергетиці минуло вже 60 років.

Згідно з річними звітами Росатома, проєкти за межами Росії, зокрема будівництво атомних електростанцій, експорт збагаченого урану та інші ініціативи, становлять близько половини загального доходу корпорації. У 2023 році Росатом заробив на цих проектах 16,2 мільярда доларів порівняно з 11,8 мільярда доларів у 2022 році.



За останнє десятиліття доходи від цієї діяльності зросли більш ніж удвічі. Однак операційні витрати та внески до бюджету з'їдають більшу частину доходів Росатома, доводячи чистий прибуток групи до 2 – 3 мільйонів доларів на рік.

До 2030 року Росатом планує збільшити свій загальний дохід до понад 56 мільярдів доларів, це більш ніж удвічі більше за поточний рівень. Зростання має відбуватися в першу чергу коштом іноземних проектів, йдеться в документі. У Росатомі планують захопити значну частину африканського ринку, заявив керівник Росатома Ліхачов у російському парламенті у квітні.

Щодо Бангладеш – поки місцеві науковці б'ють на сполох та кажуть, що країна могла витратити кошти на розвиток альтернативної енергетики, Росатом уже обговорює будівництво другого заводу в країні. Мохаммад Хоссейн, очільник міністерства енергетики Бангладеш, каже, що Росія є "незамінним партнером", і країна підтримуватиме з нею відносини й надалі.