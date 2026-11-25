Россия предложила Брунею плавучие атомные электростанции / Фото: Елена Дидер / Википедия
Россия отчаянно ищет новых покупателей для своей атомной технологии и пытается расширить свое присутствие на азиатском энергетическом рынке. Теперь в поле ее интересов оказался Бруней.
Что Россия предлагает Брунею
О возможном сотрудничестве 25 ноября заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев после переговоров российского диктатора Владимира Путина с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, пишет Reuters.
По словам Лихачева, российская корпорация якобы готова предложить Брунею свои плавучие атомные электростанции.
Мы изучили энергосистему и, понимая ее сегодняшние параметры, можем говорить о малых станциях, причем в плавучем исполнении
Однако предложение России еще не означает, что Бруней уже согласился на строительство или закупку российских энергоблоков.
Что известно о плавучих АЭС России
В настоящее время государство-агрессор эксплуатирует единственную в мире плавучую атомную электростанцию "Академик Ломоносов", которая расположена на Чукотке, недалеко от американской Аляски.
Впрочем, для зарубежных рынков россияне пытаются продавать другие энергоблоки:
- мощностью 100 мегаватт;
- оснащенные реакторами РИТМ-200М.
В "Росатоме" утверждают, что эти реакторы якобы адаптированы к работе в условиях теплого климата, что делает их привлекательными для тропических стран.
Ранее российская корпорация уже договорилась с Индонезией о поставке двух плавучих энергоблоков общей мощностью 200 мегаватт.
Это первое в мире экспортное соглашение о поставке электроэнергии с плавучего атомного энергоблока
Обратите внимание! Россия пытается продвигать свои плавучие атомные станции не только в Азии. В октябре "Росатом" сообщал, что интерес к этой технологии якобы проявили девять африканских стран.
Напомним, что после введения масштабных западных санкций Москва отчаянно ищет способы завоевать другие энергетические рынки. В частности, Россия использует строительство АЭС за рубежом, чтобы привязать к себе страны с помощью долгосрочных контрактов и финансировать свою военную машину.
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