"Роснефть" стала владельцем ключевого редкоземельного месторождения России

Российский нефтяной гигант "Роснефть" стал владельцем ключевого месторождения редкоземельных металлов в России. Речь идет о месторождении Томтор.

"Роснефть" стала владельцем редкоземельного месторождения

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Добывающая компания получила 100% оператора проекта "Восток Инжиниринг" с 20 мая. Месторождение Томтор, расположено на северо-западе Якутии, является флагманским проектом России для наращивания собственного производства и снижения зависимости от импорта редкоземельных металлов из Китая.

В частности, в ноябре прошлого года Владимир Путин раскритиковал владельцев Томторского месторождения за задержки в освоении "стратегически важного ресурса". Он предложил или ускорить инвестиции, или привлечь к делу другие компании или даже государство.

Оператор месторождения находился под контролем группы "Ист" бизнесмена Александра Несиса, который до 2024 года был крупнейшим акционером производителя драгоценных металлов "Полиметалл". Еще 9,1% принадлежало самому "Полиметаллу", который полностью вышел из проекта летом 2024 года.

Интересно! После смены собственника в апреле 2022 года проект контролировал бывший менеджер Несиса Владислав Ресин.