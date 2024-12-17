В России существенно вырастут цены на крепкий алкоголь

В России вырастут минимальные розничные цены на крепкие спиртные напитки. Повышение произойдет уже с 1 января 2025 года.

Как вырастут цены на алкоголь в России

В частности минимальная цена за бутылку водки вырастет на 50 рублей, или на 17%, пишет 24 канал со ссылкой на The Moscow Times.

Читайте также Российский рубль обречен на дальнейшее ослабление, – аналитики

Так водку россияне смогут приобрести до 349 рублей за 0,5 литра. Тогда как минимальная цена коньяка увеличится на 95 рублей до 651 рубля за пол-литра. В то же время цена на бренди и похожие напитки на основе дистиллятов будет стартовать минимум от 472 рублей за 0,5 литра против действующих 403 рублей.

Начальная стоимость других алкогольных напитков, крепость которых превышает 28%, кроме водки, в рознице составит от 277 до 504 рублей в зависимости от крепости (вместо 237-431 рубля),

- говорится в материале.

Заметьте! Так повышение цен вступит в силу 1 января 2025 года и будет действовать до 31 декабря 2030 года.

В России уже повышали цены на алкоголь

Последний раз российский Минфин повышал минимальную цену на крепкий алкоголь в июне 2024 года.

Тогда цены выглядели следующим образом:

водка - 299 рублей,

бренди - 403 рубля,

коньяка - 556 рублей.

Таким образом, с начала 2024 года цена водки уже выросла на 6,4%, коньяка - на 7,5%, а бренди - на 7,46%. Тогда ожидалось, что эти цены будут действовать до конца 2026 года,

- пишет издание.

В частности, до июньского повышения минимальная цена водки объемом 0,5 литра составляла 281 рубль. Бренди и другие подобные напитки с 375 до 472 рублей, коньяк - на 25,9% с 517 до 651 рубля.

Обратите внимание! То есть алкоголь станет дороже примерно на 25%.