Возвращение к советчине: в России хотят урегулировать цены на продукты с помощью модели СССР
- В России обсуждают возврат к советским методам контроля за ценами, чтобы остановить инфляцию в экономике.
- В частности продовольственная инфляция в мае достигла 12,5%, что является максимумом за девять лет.
В России активно обсуждают возврат к командным методам управления экономикой, которые были в СССР. Это нужно, чтобы затормозить всплеск инфляции в стране.
В России хотят вернуть советскую схему ценового контроля на продукты
Она резко выросла после санкций и рекордных расходов на войну в Украине, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Сейчас Государственная Дума России прорабатывает возможность возвращения к государственному регулированию закупочных цен на основные продукты питания. Заместитель председателя аграрного комитета Госдумы России Юлия Оглоблина в интервью ТАСС сообщила, что на заседании экспертного совета при комитете по промышленности и торговле уже говорили о примере советской модели ценового контроля.
Мы видим, что в последнее время все чаще возникает "эффект качелей", когда закупочная цена на продукцию то резко падает, то вдруг растет. Это было и с картофелем, и с молоком, и с маслом,
– сказала Оглоблина.
Она заявила, что цены должны быть установлены с учетом:
- текущие условия;
- себестоимость;
- рентабельность производителей
Согласно словам Юлии Оглоблиной, госрегулирования цен, по которым розничные сети закупают продовольствие у аграриев, позволит исключить возможность устраивать ажиотаж вокруг ключевых продуктов.
Важно! Продовольственная инфляция в мае текущего года достигла максимума за последние девять лет – 12,5%.