В России вдвое сократились выдачи кредитных карт: эксперты прогнозируют дальнейшее падение

Россияне массово отказываются от оформления кредитных карт. В феврале банки выдали гражданам лишь 1,15 миллиона таких карт с общим лимитом 141,64 миллиарда рублей.

Выдача кредитных карт в России упала в два раза

Это на 6% меньше, чем в январе, и вдвое меньше, чем год назад, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Для сравнения, в феврале 2024 года россияне получили 2,32 миллиона новых карточек на сумму 230 миллиардов рублей. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом средний одобренный лимит по карте вырос почти на четверть - со 100 тысяч до 123 тысяч рублей в годовом измерении. Это на 8% больше по сравнению с январем (114 тысяч рублей).

Больше всего кредиток в России выдали:

в Москве (81,58 тысячи карт на 13,35 миллиарда рублей);

Московской области (64,82 тысячи на 9,65 миллиардов);

Санкт-Петербурге (46,30 тысяч на 6,54 миллиарда);

Краснодарском крае (48,06 тысяч на 5,94 миллиарда);

Татарстане (34,11 тысячи на 4,12 миллиарда рублей).

Обратите внимание! Общий спад выдачи кредиток наблюдается с июня 2024 года. А с декабря россияне оформляют менее 1,5 миллиона новых карт ежемесячно.

Почему в России упала выдача кредитных карт

Причиной тому является рост ставок по всем кредитным продуктам и меры Центробанка. Он дважды (в июле и сентябре) ужесточил регулирование потребительского кредитования без залога.

Что говорят специалисты? Эксперты говорят, что выдача новых кредитных карт сокращается уже девятый месяц подряд. Февраль 2025 года не стал исключением. В частности жесткая политика регулятора усложнила процесс получения карт. В частности снизилась их доступность для клиентов с низкими доходами и высоким уровнем задолженности.

Согласно прогнозам специалистов, ожидается дальнейшее падение выдач кредитных карт. А изменить тенденцию могут только снижение ключевой ставки (сейчас она составляет 21%) и ослабление регуляторных требований.

По данным Центробанка, по итогам 2024 года портфель потребительских кредитов без залога вырос на 11,2%. Значительную долю (27%) составляют именно кредитные карты.

Одновременно с этим выросла и просроченная задолженность. В январе она впервые превысила 500 миллиардов рублей.

Заметьте! В таких условиях банки осторожнее выдают новые кредитные карты.