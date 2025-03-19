В России вдвое сократились выдачи кредитных карт: эксперты прогнозируют дальнейшее падение
- У России резко упала выдача кредитных карт: в феврале 2025 года выдано лишь 1,15 миллиона карт, что вдвое меньше, чем год назад.
- Эксперты прогнозируют дальнейшее падение выдачи кредитных карт, которое может быть изменено только снижением ключевой ставки и ослаблением регуляторных требований.
Россияне массово отказываются от оформления кредитных карт. В феврале банки выдали гражданам лишь 1,15 миллиона таких карт с общим лимитом 141,64 миллиарда рублей.
Выдача кредитных карт в России упала в два раза
Это на 6% меньше, чем в январе, и вдвое меньше, чем год назад, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Для сравнения, в феврале 2024 года россияне получили 2,32 миллиона новых карточек на сумму 230 миллиардов рублей. Об этом говорится в отчете Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом средний одобренный лимит по карте вырос почти на четверть - со 100 тысяч до 123 тысяч рублей в годовом измерении. Это на 8% больше по сравнению с январем (114 тысяч рублей).
Больше всего кредиток в России выдали:
- в Москве (81,58 тысячи карт на 13,35 миллиарда рублей);
- Московской области (64,82 тысячи на 9,65 миллиардов);
- Санкт-Петербурге (46,30 тысяч на 6,54 миллиарда);
- Краснодарском крае (48,06 тысяч на 5,94 миллиарда);
- Татарстане (34,11 тысячи на 4,12 миллиарда рублей).
Обратите внимание! Общий спад выдачи кредиток наблюдается с июня 2024 года. А с декабря россияне оформляют менее 1,5 миллиона новых карт ежемесячно.
Почему в России упала выдача кредитных карт
Причиной тому является рост ставок по всем кредитным продуктам и меры Центробанка. Он дважды (в июле и сентябре) ужесточил регулирование потребительского кредитования без залога.
Что говорят специалисты?Эксперты говорят, что выдача новых кредитных карт сокращается уже девятый месяц подряд. Февраль 2025 года не стал исключением. В частности жесткая политика регулятора усложнила процесс получения карт. В частности снизилась их доступность для клиентов с низкими доходами и высоким уровнем задолженности.
Согласно прогнозам специалистов, ожидается дальнейшее падение выдач кредитных карт. А изменить тенденцию могут только снижение ключевой ставки (сейчас она составляет 21%) и ослабление регуляторных требований.
По данным Центробанка, по итогам 2024 года портфель потребительских кредитов без залога вырос на 11,2%. Значительную долю (27%) составляют именно кредитные карты.
Одновременно с этим выросла и просроченная задолженность. В январе она впервые превысила 500 миллиардов рублей.
Заметьте! В таких условиях банки осторожнее выдают новые кредитные карты.