Известные болевые точки: у России возникают проблемы с производством собственных самолетов
- Российские авиастроители сталкиваются с проблемами в производстве подшипников и электронной компонентной базы для самолетов из-за санкций против страны и отсутствия компетенций.
- Проблемы в производстве МС-21 усугубляются кадровым дефицитом, а серийное производство перенесено на 2026 год.
Российским авиастроителям не удалось создать аналоги иностранных подшипников и электронной компонентной базы для самолетов. Об этом сообщил генеральный директор "Аэрокомпозита" Анатолий Гайданский.
В России проблемы с производством самолетов?
Компания разрабатывает детали для отечественных пассажирских лайнеров МС-21, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Наши болевые точки известны. Первое – это подшипники. Наши подшипники даже близко не стоят с теми, которые нужны нашей промышленности... Вторая болевая точка – электронная компонентная база,
– сказал Гайданский.
По словам гендиректора компании, из-за санкций и отсутствия собственных компетенций отечественные производители вынуждены обращаться за помощью к "дружественным" странам. Согласно его словам, внутри используется определенное количество иностранных компонентов, но само проектирование систем, сертификация – все российское.
Гайданский добавил, что создание собственного самолета стало "большим вызовом" для России. Дело в том, что наработки советского авиастроения были потеряны еще в 1990-х годах, а сами технологии ушли далеко вперед.
Обратите внимание! Проблемы в отрасли усугубляются кадровым дефицитом, в частности уровень подготовки инженеров российских вузов стал ниже за последние годы.
Что известно о производстве МС-21?
В январе глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил о шестом переносе старта серийного производства самолета МС-21 – на этот раз на 2026 год. В 2025 конвейер запустить не удастся, потому что еще не проведены все сертификационные испытания. Согласно комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года (КПГА), первые девять МС-21 должны были передать авиакомпаниям в сентябре-декабре 2025 года. В 2026-м перевозчики могли рассчитывать на 31 самолет, а всего до 2030 года включительно им обещали 270.