Известные болевые точки: у России возникают проблемы с производством собственных самолетов

Российским авиастроителям не удалось создать аналоги иностранных подшипников и электронной компонентной базы для самолетов. Об этом сообщил генеральный директор "Аэрокомпозита" Анатолий Гайданский.

В России проблемы с производством самолетов?

Компания разрабатывает детали для отечественных пассажирских лайнеров МС-21, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Наши болевые точки известны. Первое – это подшипники. Наши подшипники даже близко не стоят с теми, которые нужны нашей промышленности... Вторая болевая точка – электронная компонентная база,

– сказал Гайданский.

По словам гендиректора компании, из-за санкций и отсутствия собственных компетенций отечественные производители вынуждены обращаться за помощью к "дружественным" странам. Согласно его словам, внутри используется определенное количество иностранных компонентов, но само проектирование систем, сертификация – все российское.

Гайданский добавил, что создание собственного самолета стало "большим вызовом" для России. Дело в том, что наработки советского авиастроения были потеряны еще в 1990-х годах, а сами технологии ушли далеко вперед.

Обратите внимание! Проблемы в отрасли усугубляются кадровым дефицитом, в частности уровень подготовки инженеров российских вузов стал ниже за последние годы.