Враг активно атаковал Нафтогаз в течение отопительного сезона: компания назвала количество ударов

В течение этого отопительного сезона Украина активно пыталась лишить украинцев тепла, света, воды и других жизненно необходимых услуг. В частности постоянным ударам подвергались и объекты Нафтогаза.

Что известно о российских атаках на Нафтогаз?

Россия осуществила 129 вражеских атак за 151 день отопительного сезона, о чем сообщили в компании Нафтогаз.

Согласно информации, россияне били:

по трубопроводам;

добыче газа;

подземным хранилищам;

системам отопления.

Обратите внимание! То есть по всему, от чего зависит тепло и газ украинцев.

Однако десятки тысяч работников ежедневно выходили на работу. Их работа проходила под обстрелами, в морозы и даже вблизи линии фронта – они восстанавливали разрушенные объекты и обеспечивали тепло в домах миллионов украинцев.

Благодаря героической работе газовиков мы прошли эту зиму с газом и теплом. И уже готовимся к следующей. Зима закончилась. Огонь с нами до сих пор,

– подытожили в заметке.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения – 24 февраля 2022 года – Россия осуществила по меньшей мере 64 массированные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины. Об этом сообщили аналитики DiXi Group.

Около двух третей довоенного объема генерирующих мощностей было оккупировано Россией, повреждено в результате боевых действий или даже уничтожено.

Во время этих обстрелов было применено около 12,7 тысячи ударных дронов и 2,9 тысячи ракет различных типов.

Атаковать энергосистему Украины Россия начала не сразу – только с осени 2022 года.

Важно! С тех пор враг совершил четыре большие кампании, когда нанес активные и регулярные удары по энергетике Украины, которые лишали людей отопления, света, газа и воды.

