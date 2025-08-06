Россия атаковала объект ГТС, который обеспечивает поставки природного газа в Украину

Россия атаковала объект газовой инфраструктуры. Под удар попала компрессорная станция Оператора ГТС Украины в Одесской области вблизи украинско-румынской границы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины. Эта станция является чрезвычайно важной для Украины и поставок природного газа в Украину.

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Чем важен объект ГТС?

Эта компрессорная станция была задействована в рамках маршрута, который объединяет греческие LNG-терминалы с газохранилищами Украины через Трансбалканский газопровод, и по которому поставляли LNG из США и тестовые объемы газа Азербайджана.

Сегодня же ночью оборудование, которое обеспечивает эти поставки, было атаковано десятками ударных беспилотников. Это российский удар сугубо по гражданской инфраструктуре, целенаправленно против энергетики и одновременно против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе, против нормальной жизни украинцев и всех европейцев,

– говорится в сообщении.