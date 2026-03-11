Россия атакует инфраструктуру Нафтогаза на Юге Украины второй день подряд
- Российские военные два дня подряд атакуют дронами нефтетранспортную инфраструктуру на Юге Украины.
- На одной из перекачивающих станций возникли разрушения, таким образом враг хочет сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу.
Российские военные уже два дня подряд атакуют дронами нефтетранспортную инфраструктуру на юге Украины. В частности, на одной из перекачивающих станций зафиксированы разрушения.
Что известно об обстрелах объектов Нафтогаза?
Детали сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий в среду, 11 марта. Он также назвал вероятную цель вражеских действий.
К счастью, обошлось без жертв. Подразделения ГСЧС и специалисты компании уже занимаются ликвидацией последствий.
Причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна – сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу,
– написали в Нафтогазе.
Однако с какой целью противник ранее целенаправленно бил дронами и разрушал перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Бродах – до сих пор неизвестно, добавил Корецкий.
Обратите внимание! Только с начала 2026 года Россия осуществила более 30 атак на объекты инфраструктуры Нафтогаза.
Что известно о предыдущих ударах?
- Напомним, 8 марта Нафтогаз сообщал об атаках на газодобычу в Полтавской области вторые сутки подряд. Обошлось без пострадавших, однако работа ряда объектов критически важной инфраструктуры была остановлена. А 24 февраля из-за российского обстрела беспилотниками пострадали мощности в Харьковской области.
- В результате регулярных обстрелов компания потеряла часть собственной добычи. Чтобы гарантировать стабильное прохождение отопительного сезона, приходится импортировать дополнительные объемы газа.