Россия атакует инфраструктуру Нафтогаза на Юге Украины второй день подряд

Российские военные уже два дня подряд атакуют дронами нефтетранспортную инфраструктуру на юге Украины. В частности, на одной из перекачивающих станций зафиксированы разрушения.

Что известно об обстрелах объектов Нафтогаза?

Детали сообщил председатель правления Нафтогаза Сергей Корецкий в среду, 11 марта. Он также назвал вероятную цель вражеских действий.

К счастью, обошлось без жертв. Подразделения ГСЧС и специалисты компании уже занимаются ликвидацией последствий.

Причина сознательных атак на перекачивающие станции на юге Украины очевидна – сделать невозможным альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу,

– написали в Нафтогазе.

Однако с какой целью противник ранее целенаправленно бил дронами и разрушал перекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Бродах – до сих пор неизвестно, добавил Корецкий.

Обратите внимание! Только с начала 2026 года Россия осуществила более 30 атак на объекты инфраструктуры Нафтогаза.

Что известно о предыдущих ударах?