Кто вошел в состав обновленного наблюдательного совета Нафтогаза?

Наблюдательный совет состоит из шести членов, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также Свет по графикам прекратят выключать: кого из украинцев касается обновление от правительства

Независимые международные члены – это Роберт Шлешинский, Эрик Расмуссен, Данкан Найтингейл, Тор Мартин Анфиннсен. Как рассказала Свириденко, все они специалисты с многолетним опытом работы в энергетическом секторе.

Отбор состоялся с соблюдением полной, открытой, конкурентной процедуры – с учетом профессиональных заслуг кандидатов,

– говорится в заметке премьер-министра.

Роберт Шлешинский (Польша) – эксперт по корпоративному управлению и энергетике. Эрик Расмуссен (Дания) – специалист в сфере финансирования энергетики и инфраструктуры, в частности в ЕБРР. Работал над реформой корпоративного управления государственных предприятий Украины, в частности в НАК "Нафтогаз Украины". Данкан Найтингейл (Канада) – специалист специализируется на операционном управлении добычей и развитии энергетических активов. Возглавлял наблюдательный совет ПАО "Укрнафта", в частности внедрял практики ОЭСР. Тор Мартин Анфиннсен (Норвегия) – занимал руководящие должности в норвежском энергетическом гиганте Equinor. Эксперт обеспечивает непрерывность управления и внедрение европейских стандартов.

Представители государства в наблюдательном совете:

Анна Артеменко – заместитель Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Константин Марьевич – государственный секретарь Кабинета Министров Украины (переизбранный член совета).

Параллельно завершаем обновление наблюдательных советов всей энергетической отрасли – "Центрэнерго", "Украинские распределительные сети", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Оператор ГТС Украины" и других,

– отметила Юлия Свириденко.

Обратите внимание! Председатель правления НАК "Нафтогаз" Сергей Корецкий написал в Facebook, что членов Наблюдательного совета планово переизбрали после окончания полномочий предыдущего состава 26 января 2026 года.

Что еще следует знать украинцам?