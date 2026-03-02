Хто увійшов до складу оновленої наглядової ради Нафтогазу?

Наглядова рада складається з шести членів, про що повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.

Читайте також Світло за графіками припинять вимикати: кого з українців стосується оновлення від уряду

Незалежні міжнародні члени – це Роберт Шлешинський, Ерік Расмуссен, Данкан Найтінгейл, Тор Мартін Анфіннсен. Як розповіла Свириденко, всі вони фахівці з багаторічним досвідом роботи в енергетичному секторі.

Відбір відбувся з дотриманням повної, відкритої, конкурентної процедури – з урахуванням професійних заслуг кандидатів,

– йдеться у дописі прем'єр-міністрки.

Роберт Шлешинський (Польща) – експерт із корпоративного управління та енергетики. Ерік Расмуссен (Данія) – фахівець у сфері фінансування енергетики та інфраструктури, зокрема в ЄБРР. Працював над реформою корпоративного управління державних підприємств України, зокрема в НАК "Нафтогаз України". Данкан Найтінгейл (Канада) – фахівець спеціалізується на операційному управлінні видобуванням і розвитку енергетичних активів. Очолював наглядову раду ПАТ "Укрнафта", зокрема впроваджував практики ОЕСР. Тор Мартін Анфіннсен (Норвегія) – обіймав керівні посади в норвезькому енергетичному гіганті Equinor. Експерт забезпечує безперервність управління та впровадження європейських стандартів.

Представники держави в наглядовій раді:

Анна Артеменко – заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Костянтин Мар’євич – державний секретар Кабінету Міністрів України (переобраний член ради).

Паралельно завершуємо оновлення наглядових рад всієї енергетичної галузі – "Центренерго", "Українські розподільні мережі", "Укренерго", "Укргідроенерго", "Оператор ГТС України" та інших,

– зазначила Юлія Свириденко.

Зауважте! Голова правління НАК "Нафтогаз" Сергій Корецький написав у Facebook, що членів Наглядової ради планово переобрали після закінчення повноважень попереднього складу 26 січня 2026 року.

Що ще слід знати українцям?