Що відомо про обстріли об'єктів Нафтогазу?
Деталі повідомив голова правління Нафтогазу Сергій Корецький у середу, 11 березня. Він також назвав ймовірну мету ворожих дій.
На щастя, минулося без жертв. Підрозділи ДСНС та фахівці компанії вже займаються ліквідацією наслідків.
Причина свідомих атак на перекачувальні станції на півдні України очевидна – унеможливити альтернативні постачання неросійської нафти до Європи,
– написали в Нафтогазі.
Однак з якою метою противник раніше цілеспрямовано бив дронами та руйнував перекачувальну станцію нафтопроводу "Дружба" в Бродах – й досі невідомо, додав Корецький.
Зверніть увагу! Лише з початку 2026 року Росія здійснила понад 30 атак на об'єкти інфраструктури Нафтогазу.
Що відомо про попередні удари?
- Нагадаємо, 8 березня Нафтогаз повідомляв про атаки на газовидобуток в Полтавській області другу добу поспіль. Обійшлося без постраждалих, однак роботу низки об'єктів критично важливої інфраструктури було зупинено.