Неужели зима снова без света: почему Украина может оказаться на грани блэкаута

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Россия может прибегнуть к обстрелам ядерных объектов Украины в этом отопительном сезоне. В то же время будущие удары являются лишь прогнозируемыми, а потому действительно ли так случится – неизвестно. Несмотря на прогнозы, возможность российских атак на объекты ядерных электростанций могут вызвать коллапс в украинской энергосистеме.

Вероятнее всего, что блэкаута в таком случае не избежать, ведь ядерная энергетика остается крупнейшим производителем электроэнергии, в то время, как маневренная генерация подверглась за последние месяцы длительных атак.

24 Канал узнавал насколько важна ядерная энергетика в производстве электроэнергии, что будет происходить со светом во время атак на ядерные объекты и может ли быть блэкаут снова.

Будет ли Россия атаковать ядерные объекты этой зимой

В разговоре с 24 Каналом эксперт по рынку энергетики Юрий Корольчук рассказал, что с 2022 года по настоящее время Россия почти не атаковала ядерные энергостанции Украины. Возникает вопрос: какая же тогда логика таких действий в следующем году или в ближайшее время? Кроме того, все ядерные объекты Украины давно известны России, ведь их строили еще во времена Советского Союза.

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Напоминаем! Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил о том, что по данным украинской разведки Кремль готовит по критическим объектам ядерной энергетики. Речь идет об открытых распределительных устройствах АЭС и подстанции передачи, которые являются критическими для безопасной работы атомной энергетики.

Ранее уже были случаи, когда на оккупированной Запорожской АЭС возникали риски безопасности и обсуждались моменты относительно вероятных негативных сценариев. Однако этот вопрос исчерпали, ведь немало было объяснений относительно того, что уровень защиты в АЭС довольно высокий. Нанести вред самому объекту, который производит электроэнергию, не так просто, как кажется.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий С другой стороны, если ракетные удары были осуществлены по самому реактору, то, конечно, произошла бы остановка АЭС даже если бы там были одна или две ракеты. В таком случае все бы зависело от того, какой ущерб нанесен.

Кроме того, несмотря на объекты, которые находятся на территории АЭС, есть еще объекты, которые за ее пределами, и от них также зависит способность электростанции стабильно работать. Ведь, как известно, электростанция может работать при условии, если есть потребитель электроэнергии.

Если же нет потребителя электроэнергии, то есть, если он не получает электроэнергию, происходит остановка объекта,

– добавляет Корольчук.

Интересно! Если будет повреждена подстанция, которая будет расположена на выдаче электроэнергии со стороны АЭС, тогда можно говорить об остановке электростанции в целом. Впрочем такая "остановка" ядерной электростанции означает, что она несмотря на все будет поддерживаться в режиме жизнедеятельности, как сегодня Запорожская АЭС.

Эксперт DiXi Group Елена Лапенко для 24 Канала рассказала, что доля ядерной энергетики в балансе ОЭС Украины меняется в зависимости от ремонтной кампании на атомных энергоблоках, текущего потребления, темпов восстановления тепловой и гидрогенерации.

В среднем эта доля достигает 55% (колебания возможны от 50% до 60%). Кроме того, если россияне продолжат бить по угольной и гидрогенерации, то доля АЭС будет увеличиваться.

Елена Лапенко Генеральный менеджер в сфере безопасности и устойчивости, аналитического центра DiXi Group Если доля АЭС достигает 60%, то понятно, что от стабильности работы этого источника энергии мы зависим очень сильно. График выработки атомных энергоблоков, которые эксплуатирует Украина, – ровный, они не пригодны к регулированию (быстрому снижению или увеличению выработки). Поэтому важно, чтобы эти энергоблоки стабильно работали всю зиму.

В пиковые нагрузки – вечерние или утренние – потребления покрываются другими видами генерации, а именно ТЭС и ГЭС при наличии резервов. Если же значительный дефицит, то вся генерация работает круглосуточно на максимальных мощностях, как и АЭС.

В то же время в сети можно встретить достаточно много распространенных "мифов" о работе АЭС и обеспечении потребления, в частности, что киловаттами, произведенными на атомных электростанциях, можно якобы покрыть дефицит электроэнергии для населения. Эта информация не соответствует действительности,

– добавляет Лапенко.

Что будет со светом

По мнению Корольчука россияне в этом году будут идти путем, что в прошлые годы, то есть "расшатывать" подстанции, которые фактически являются "мостом" между производителем и потребителем. Заметим, что крупнейший производитель электроэнергии в Украине – атомные электростанции.

Когда разбивается это звено передачи от производителя электроэнергии к потребителю, то для АЭС появляются проблемы. Можно привести пример по ситуации с российскими ударами этой весной по тепловым электростанциям. По моему мнению, основной целью России тогда было вывести из эксплуатации тепловые блоки и ТЭЦ, то есть маневренную генерацию,

– уверяет Юрий Корольчук.

В таком случае перед энергосистемой встает вопрос ребром: отключать потребителей и промышленность, сокращая экономику, или же нагружать блоки АЭС для производства электроэнергии в большем количестве, а в определенные периоды, когда нет чрезмерного потребления, – меньше электроэнергии. Однако в таком случае возможны технические или аварийные поломки самих АЭС.

Важно! Именно маневренная генерация выполняет "качели" с электроэнергией в сторону роста и в сторону снижения.

Если же этой зимой удары будут происходить по подстанциям в таком виде, то, конечно, идет речь о том, что остановятся АЭС и Украина погрузится в темноту. От ремонтных работ будет зависеть, когда все отремонтируется или отстроится, а также будет зависеть в какой период такая ситуация случится.

Впрочем мы не знаем действительно ли Россия решится бить именно по ядерным объектам. Предполагать, что такое может случиться, мы можем. Однако тогда с международной точки зрения, это повлечет резонанс,

– отмечает эксперт Юрий.

Елена Лапенко также говорит о непрогнозируемости российских обстрелов. Также она добавляет, что россияне уже несколько раз целились по подстанциям, куда выдают мощность АЭС. Это является нарушением стабильной работы энергосистемы и может привести к очередному блэкауту.

Заметьте! В обычных условиях, при отсутствии обстрелов, аварийное отключение даже одного атомного энергоблока является стрессом для энергосистемы, что уж говорить, когда выключается целая электростанция с 2 – 4 энергоблоками.

Хорошая новость заключается в том, что все же надеемся, что эффективность работы нашей ПВО усиливается, также энергетики уже имеют значительный опыт, как справиться с последствиями российских атак, у нас есть резервы оборудования. Поэтому надеемся, худших сценариев удастся избежать,

– отмечает эксперт Лапенко.

По словам Корольчука, сейчас трудно прогнозировать, сколько дней без электроэнергии будет после событий, которые могут вызвать удары по ядерным объектам.

Вспоминая зиму 2022 – 2023 годов, когда было специально отключено АЭС от системы в результате ударов, и соответственно в Украине состоялся контролируемый блэкаут, повлекший в среднем 2 – 3 суток без света.

В то же время энергосистема Украины на сегодня истощена ракетными ударами и, по оценкам, энергетического запаса на уровне лишь 70%.

В общем, убытки украинской энергетики из-за российских обстрелов оценивают в 56,5 миллиарда долларов, говорится в отчете Международного валютного фонда.

В то же время по оценкам KSE, из общих убытков энергетического сектора в более 56 миллиардов долларов, 16 миллиардов из них приходится на прямые физические разрушения, в то время, как косвенные финансовые потери составляют более 40 миллиардов долларов.

Роль ядерной энергетики в Украине

Как сообщают в пресс-службе Минэнерго, атомная генерация обеспечивает более половины потребления электроэнергии в Украине. Министр энергетика Герман Галущенко заметил, что все понимают, что атомная энергетика нужна.

Интересно! Еще в далеком 2020 году премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял в своих соцсетях, что украинские АЭС за 11 месяцев выработали 52% всей электроэнергии. Он писал, что атомная энергетика и ее развитие были и остаются одним из приоритетов правительства.

В то же время ранее в комментарии 24 Каналу энергетический эксперт Геннадий Рябцев подтвердил, что у страны есть энергетическая стратегия – базовую мощность должны обеспечивать именно атомные электростанции, а регулирование – системы накопления энергии, которые работают со станциями на возобновляемых источниках и высокоманевренные мощности на газу.

Как работают атомные электростанции Станции превращают ядерную энергию в электрическую. По такому принципу работают и тепловые электростанции, где разделение ядер некоторых тяжелых элементов превращается в тепло, а оно – в электроэнергию.

На сегодня в Украине есть 4 работающие атомные электростанции, среди которых Хмельницкая, Ровненская, Южноукраинская и Запорожская, которая является крупнейшей атомной станцией в Европе с мощностью в 6 тысяч мегаватт.

Важно! С весны 2022 года Запорожская АЭС оккупирована россиянами, с постоянным повышенным риском опасности.

Кроме того, только недавно в Минэнерго заявили, что ЗАЭС снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов.

Поэтому одна из линий передачи, соединяющая временно оккупированную Запорожскую АЭС с общей украинской энергосистемой, отключилась.

Дело в том, что станция питается только одной линией электропередачи и если отключить ее от внешнего питания, тогда может случиться очередной полный блэкаут. Это, свою очередь, угрожает радиационной безопасности.

Несмотря на имеющиеся угрозы и нехватку средств для восстановления всех объектов энергосистемы, в том числе и энергоблоков, летом стало известно, что "Энергоатом" готовит проект строительства заброшенной Чигиринской АЭС. Сейчас принято решение о предоставлении разрешения на разработку проекта землеустройства и передачу земельных участков площадью более 38 гектаров в постоянное пользование компанией.

Выгодна ли "ядерка" сейчас

Лапенко отмечает, что дать четкий ответ, стоит вкладываться в ядерную энергетику сейчас или нет, невозможно, ведь вопрос развития ядерной энергетики лежит не только в плоскости экономической эффективности, достижения климатических целей и "зеленого" энергомикса, но и в плоскости ядерной безопасности.

Есть путь Германии, которая полностью отказалась от АЭС и еще и протестует против проектов смежных стран, которые предусматривают размещение новых ядерных у ее границ.

Но рядом есть и Франция, которая имеет самую высокую долю атомной энергии в своем балансе – в 2023 году 64,8%.

Мое личное мнение – к принятию решения о строительстве новых атомных энергоблоков должны быть привлечены не только чиновники или парламентарии, а также общественные организации, экоактивисты, эксперты по ядерной и физической безопасности. Должен состояться общественный диалог и найдено оптимальное решение,

– добавляет эксперт DiXi.

Дело и в том, что возобновляемая энергия еще не играет в энергосистеме Украины ту роль, которую она может и должна играть при реализации "зеленого перехода". И это связано в основном с двумя факторами:

Первый – недостаточность систем накопления энергии и маневровой генерации, Второй – значительная доля солнечной генерации.

Если проанализировать успешные кейсы стран ЕС, в которых очень развита альтернативная энергетика, то видно, что там очень значительную долю этого сегмента занимает ветровая генерация. Ветровые электростанции, хоть и есть также нестабильной генерацией, но все же способны выдавать мощность в сеть и вечером, и утром, и ночью,

– говорит Елена.

В то же время солнечная электростанция при отсутствии мощного накопителя выдает ток только в дневные часы, которые характеризуются низким спросом.

Сейчас главной задачей является стимулирование развития ВОЭ (возобновляемая энергетика), создавая условия для тех типов "зеленой" генерации, которая будет наиболее вспомогательной для баланса энергосистемы.