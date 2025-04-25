Россия планирует поставлять газ союзнику с 2025 года – ожидают согласования цены

Россия рассматривает возможность начать поставки природного газа в Иран уже в этом году. Планируемый объем – до 1,8 миллиарда кубометров ежегодно.

Когда начнутся поставки газа

Поставки планируется осуществлять через уже имеющуюся инфраструктуру, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Точная дата начала экспорта газа зависит от достижения коммерческой договоренности между операторами - пока стороны все еще согласовывают цену.

После начала войны против Украины Россия активизировала сотрудничество с Ираном, особенно в энергетике. В январе 2025 года страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Сотрудничество России и Ирана

Путин заявил, что Россия готова поставлять в Иран до 55 млрд кубометров газа в год, хотя начнет с объемов до 2 миллиардов. Это соизмеримо с мощностью "Северного потока-1", выведенного из строя после взрывов в 2022 году.

Иран также планирует сделки на 4 миллиарда долларов с российскими компаниями для разработки семи месторождений. Кроме того, продолжается реализация меморандума между "Газпромом" и Национальной иранской газовой компанией, а также обсуждение создания регионального газового хаба с участием Катара и Туркменистана.

К слову! Тем временем ЕС рассматривает возможность законодательно запретить новые контракты на импорт российских энергоносителей.