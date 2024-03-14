Бедность в России достигла рекордных показателей

Уровень бедности в России впервые за более чем 12 лет снизился до менее 10% и достиг исторического минимума за 2023 год. Несмотря на это, Россия приближается к президентским выборам в достаточно благоприятном состоянии.

Инфляция растет, зарплаты – тоже

Перед выборами Кремль активно вкладывает средства в социальную поддержку семей, повышение пенсий, ипотечные субсидии и компенсации семьям военнослужащих.

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В то же время отмечается, что "общественное недовольство экономической ситуацией практически не ощущается". Однако постоянный рост цен остается одним из основных источников экономической тревоги для Кремля, поскольку это уменьшает доходы россиян.

А впрочем, зарплаты растут быстрее, чем уровень инфляции. Например, среднемесячная заработная плата в 2023 году превысила 74 тысячи рублей, что эквивалентно 814 долларов. Это на 30% больше, чем два года назад.

! Такой рост заработных плат стал первым в России в течение длительного периода, когда реальный доступный доход увеличился более чем на 5%.

Цены растут

Российский экономист Алекс Исаков отметил, что Россия накопила значительные расходы на военные нужды, которые, по его словам, являются достаточными для полномасштабной агрессии. Однако правительство может стать перед выбором между сокращением расходов и повышением налогов. По словам Исакова, высокие военные и социальные выплаты могут в дальнейшем стимулировать рост цен.

Он также добавил, что со временем высокие цены и спрос могут превзойти показатели расходов, которые уже были внесены в конкретные сферы. Например, годовой рост цен в феврале 2024 года вырос до 7,7% с 7,4%.

! На конец февраля этого года дефицит федерального бюджета России составил 1,5 триллиона рублей, хотя Минфин России запланировал на весь 2024 год дефицит в размере 1,6 триллиона рублей. В то же время денежные резервы России уже сократились вдвое.