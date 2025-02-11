Крупная нефтяная компания России заключила соглашение с Египтом

Правительство Египта и российская компания Лукойл достигли нового соглашения. Речь идет о российской нефтекомпании на разработку концессионного участка South Wadi El-Sahl к западу от Суэцкого залива.

Россия и Египет согласовали соглашение по нефти

Министерство нефти Египта и руководство South Valley Holding Company были довольны такими условиями, пишет 24 канал со ссылкой на Ахдас аль-Араб.

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Это соглашение было достигнуто после встречи министра нефти Египта Тарика аль-Мулла и вице-президента российской компании Ивана Романовского.

Так Лукойл предложил инвестировать в добычу по меньшей мере 22,5 миллиона долларов. Кроме того, компания обязалась пробурить не менее шести скважин.

Имеет ли Лукойл еще участки в Египте South Wadi El-Sahl является не единственным концессионным участком Лукойла в этой стране. Нефтяная компания реализует еще несколько подобных проектов. Например, район Мелейя в Западной пустыне, где компания владеет 24% акций. В 2002 году Лукойл вошел в концессию The West Esh El Mallaha с долей в размере 50%.

Заметьте! Кроме того, начале февраля 2025 года власти Египта одобрили проекты о разработке нефтегазовых месторождений совместно с иностранными компаниями на общую сумму 225,3 миллиона долларов. Ожидается, что на территории страны пробурят не менее 40 скважин для разведки и добычи газа и сырой нефти.