Математика не в пользу путина, – Фурса объяснил, какие у России доходы и расходы

С самого начала полномасштабной войны в Украине россия не жалела на ее ведение ни людей, ни денег. Впрочем, деньги обладают свойством заканчиваться.

Изоляция сильнее нехватки денег

Об этом 24 каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. Как заметил он, нужно понимать, что сумасшедшие расходы россии были осуществлены еще до вторжения 24 февраля, когда у страны-агрессорки еще был доступ к экспорту из развитых стран и она могла покупать то, что требовалось.

Россия может "выключить" украинцам свет: чем стоит запастись и как действовать

В будущем заменить те купленные и изготовленные ракеты и другое оружие России будет гораздо труднее, поскольку такие технологии будут гораздо менее доступны для него. Именно поэтому подсчет денег агрессора – лишь часть этой истории.

В принципе изоляция россии будет влиять гораздо сильнее, чем стоимость этих ракет,

– считает Фурса.

То, что россия зарабатывает сейчас не хватает

Хотя Россия и продолжала зарабатывать огромные деньги по продаже энергоресурсов во время этой войны – это не то же, чем если бы она вдруг начала получать дополнительные деньги. Страна-агрессорка зарабатывала их постоянно, а значит, и постоянно тратила. Банкир объяснил, что это работает, как и в любом семейном бюджете.

"Представьте, вы тратите деньги, которые зарабатываете. А тут у вас вдруг появляется новая статья расходов и денег для нее не предусмотрено, потому что то, что вы зарабатывали и зарабатываете, вы тратите", – привел пример Фурса.

Более того, по его словам, россия сейчас зарабатывает гораздо меньше, чем зарабатывала еще год назад. Ведь помимо нефтегазовых доходов у россиян было еще несколько направлений, доходы по которым сократились в результате санкций. У них уменьшились доходы от розничной торговли, то есть налог НДС, а также стало меньше импорта и налогов с него.

К тому же и нефтегазовые доходы продолжают сокращаться, хотя пока больше идет речь о газовой составляющей, потому что россия фактически сделала себе "самоэмбарго".

Расходы у них остаются на том же уровне, прибавились военные расходы, а доходы уменьшаются. Поэтому на самом деле математика здесь не в пользу путина,

– подытожил инвестиционный банкир.

Сергей Фурса рассказал о доходах и расходах россии: смотрите видео

Как изменилась жизнь россиян после полномасштабного вторжения

От полномасштабной войны с Украиной страдает не только бюджет россии, но и кошельки рядовых граждан . Как рассказал экономический эксперт Олег Пендзин, их реальные доходы, а с ними и покупательная способность населения также существенно снизились. Особенно это чувствуют социально малообеспеченные слои населения – пенсионеры и получавшие соцвыплаты от государства.

По официальным данным росстата, в I квартале (январь – март) реальные доходы населения упали на 1,2% по сравнению с 2021 годом, а во II квартале (апрель – июнь) – еще на 0,8%.