Страны Европы осудили действия России по дестабилизации ситуации в Приднестровье

В совместном заявлении страны Нордично-Балтийской восьмерки осудили решение российского "Газпрома" о прекращении газа в Приднестровье. Кроме того, страны теперь имеют твердые намерения поддержать Молдову для стабилизации ситуации.

Какие страны осудили действия России

О неправомерных действиях России сообщили Министерства иностранных дел стран Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".

Читайте также Энергокризис в Приднестровье: в Молдове обвинили Россию в дезинформации о ситуации

В заявлении говорится о том, что "действия России направлены на подрыв политической и экономической стабильности Молдовы".

Напомним! С 1 января 2025 года в Приднестровье прекратились поставки российского газа. Жители региона остались без отопления и света, а местная промышленность остановилась.

Как Молдова помогает Приднестровью

В заявлении, кроме осуждения России, говорится и о мерах молдавской власти, которая пытается обеспечить стабильность поставок газа и электроэнергии.

Мы будем работать с Европейской комиссией и другими ключевыми партнерами, чтобы быть готовыми усилить международную помощь Молдове,

– обнародовано в документе.

В то же время страны-подписанты намерены поддерживать Молдову в решении проблем и в продвижении реформ энергетического сектора. Было отмечено, что это не только для устойчивого развития Молдовы, но и для стабильности всего региона.