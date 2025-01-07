Страны Европы осудили действия России по дестабилизации ситуации в Приднестровье
В совместном заявлении страны Нордично-Балтийской восьмерки осудили решение российского "Газпрома" о прекращении газа в Приднестровье. Кроме того, страны теперь имеют твердые намерения поддержать Молдову для стабилизации ситуации.
Какие страны осудили действия России
О неправомерных действиях России сообщили Министерства иностранных дел стран Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии, передает 24 Канал со ссылкой на "Европейскую правду".
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В заявлении говорится о том, что "действия России направлены на подрыв политической и экономической стабильности Молдовы".
Напомним! С 1 января 2025 года в Приднестровье прекратились поставки российского газа. Жители региона остались без отопления и света, а местная промышленность остановилась.
Как Молдова помогает Приднестровью
В заявлении, кроме осуждения России, говорится и о мерах молдавской власти, которая пытается обеспечить стабильность поставок газа и электроэнергии.
Мы будем работать с Европейской комиссией и другими ключевыми партнерами, чтобы быть готовыми усилить международную помощь Молдове,
– обнародовано в документе.
В то же время страны-подписанты намерены поддерживать Молдову в решении проблем и в продвижении реформ энергетического сектора. Было отмечено, что это не только для устойчивого развития Молдовы, но и для стабильности всего региона.