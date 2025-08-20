Россия надеется удержать Индию на нефтяном крючке: обещает помощь и скидки
- Россия надеется, что Индия продолжит покупать российскую нефть, предлагая скидки и обещая помощь в ответ на высокие тарифы США.
Вследствие тарифных угроз со стороны США, Индия начала отдаляться от Вашингтона, укрепляя отношения с Москвой и Китаем.
Россия надеется, что Индия и в дальнейшем будет покупать у нее нефть, несмотря на высокие тарифы США и критику американского президента Дональда Трампа. Взамен Москва обещает Нью-Дели помощь и поддержку в противостоянии с Вашингтоном.
К чему Россия побуждает Индию?
Импорт российской нефти в Индию должен как минимум остаться на нынешнем уровне или даже увеличиться. Об этом заявил заместитель торгового представителя России в Индии Евгений Грива, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
Россия продает нефть Индии со скидкой около 5%, что оставляет третьей крупнейшей экономике Азии ограниченный выбор,
– подчеркнул Грива.
Кроме того, он спрогнозировал, что темпы двусторонней торговли между Индией и Россией будут расти ежегодно – примерно на 10%.
Эти слова прозвучали на фоне роста тарифной напряженности между США и Индией. Президент Дональд Трамп ввел 25% пошлину на индийские товары и пригрозил удвоить ее до 50% с 27 августа - уровня, который сделал бы ежегодный индийский экспорт в США на 85 миллиардов долларов неконкурентным,
– отмечает издание.
- После этих угроз импорт нефти из России в Индию сократился вдвое. Поэтому, пытаясь сохранить одного из крупнейших покупателей нефти, Кремль раздает обещания.
- В частности, старший российский дипломат в Нью-Дели Роман Бабушкин пообещал, что Москва будет покупать больше индийских товаров, попавших под пошлины США.
Важно! Кремль также якобы готов помочь Нью-Дели наладить собственное производство двигателей для авиатранспорта.
Как Индия реагирует на пошлины США?
США является главным торговым партнером Индии, а Россия – лишь четвертым по объему торговли. Однако давление Вашингтона ухудшило отношения между странами.
Дешевая российская нефть необходима Индии, чтобы сдерживать инфляцию. Поэтому после тарифных угроз Трампа она начала отдаляться от США в сторону Москвы. В частности, премьер-министр Нарендра Моди провел телефонный разговор с Путиным, после чего назвал того "другом".
Также Индия решила активнее развивать свои отношения с Китаем. В конце этого месяца Моди даже впервые за 7 лет планирует поехать к Си Цзиньпиню в гости.
Какие тарифы ввели США для Индии?
- 6 августа Трамп подписал указ, которым ввел дополнительные 25% пошлины на импорт товаров из Индии за то, что она покупает российскую нефть.
- После введения новых пошлин государственные НПЗ Индии решили приостановить покупку нефти у России и начали искать альтернативные пути поставки "черного золота".
- Вместе с тем в Индии начала распространяться волна протестов против действий Вашингтона. Индийские производители призвали жителей бойкотировать всё американское.
- Однако впоследствии индийские компании вновь заинтересовались российской нефтью после того, как скидки на нее увеличили.