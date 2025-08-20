Укр Рус
Росія сподівається втримати Індію на нафтовому гачку: обіцяє допомогу і знижки
20 серпня, 19:05
Росія сподівається втримати Індію на нафтовому гачку: обіцяє допомогу і знижки

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Росія сподівається, що Індія продовжить купувати російську нафту, пропонуючи знижки та обіцяючи допомогу у відповідь на високі тарифи США.

  • Внаслідок тарифних погроз з боку США, Індія почала віддалятися від Вашингтона, зміцнюючи відносини з Москвою та Китаєм.

     

Росія сподівається, що Індія й надалі купуватиме у неї нафту, попри високі тарифи США та критику американського президента Дональда Трампа. Натомість Москва обіцяє Нью-Делі допомогу та підтримку у протистоянні з Вашингтоном.

До чого Росія спонукає Індію? 

Імпорт російської нафти до Індії має щонайменше залишитися на нинішньому рівні або й збільшитися. Про це заявив заступник торгового представника Росії в Індії Євгеній Грива, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Росія продає нафту Індії зі знижкою близько 5%, що залишає третій найбільшій економіці Азії обмежений вибір, 
– наголосив Грива. 

Окрім того, він спрогнозував, що темпи двосторонньої торгівлі між Індією та Росією зростатимуть щороку – приблизно на 10%. 

Ці слова прозвучали на тлі зростання тарифної напруги між США та Індією. Президент Дональд Трамп запровадив 25% мито на індійські товари та пригрозив подвоїти його до 50% з 27 серпня -  рівня, який зробив би щорічний індійський експорт до США на 85 мільярдів доларів неконкурентним, 
– зазначає видання.

  • Після цих погроз імпорт нафти з Росії до Індії скоротився вдвічі. Тому, намагаючись зберегти одного із найбільших покупців нафти, Кремль роздає обіцянки.
  • Зокрема, старший російський дипломат у Нью-Делі Роман Бабушкін  пообіцяв, що Москва купуватиме більше індійських товарів, які потрапили під мита США. 

Важливо! Кремль також буцімто готовий допомогти Нью-Делі налагодити власне виробництво двигунів для авіатранспорту. 

Як Індія реагує на мита США? 

США є головним торговим партнером Індії, а Росія – лише четвертим за обсягом торгівлі.  Однак тиск Вашингтона погіршив стосунки між країнами.

Дешева російська нафта необхідна Індії, щоб стримувати інфляцію. Тому після тарифних погроз Трампа вона почала віддалятися від США у бік Москви. Зокрема, прем’єр-міністр Нарендра Моді провів телефонну розмову з Путіном, після чого назвав того "другом".

Також Індія вирішила активніше розвивати свої відносини з Китаєм. Наприкінці цього місяця Моді навіть вперше за 7 років планує поїхати до Сі Цзіньпіня в гості. 

Які тарифи запровадили США для Індії? 

  • 6 серпня Трамп підписав указ, яким запровадив додаткові 25% мита на імпорт товарів з Індії за те, що вона купує російську нафту.
  • Після запровадження нових мит державні НПЗ Індії вирішили призупинити купівлю нафти у Росії та почали шукати альтернативні шляхи постачання "чорного золота".
  • Разом з тим в Індії почала ширитися хвиля протестів проти дій Вашингтона. Індійські виробники закликали жителів бойкотувати все американське.
  • Однак згодом індійські компанії знову зацікавилися російською нафтою після того, як знижки на неї збільшили. 