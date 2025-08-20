Росія сподівається, що Індія й надалі купуватиме у неї нафту, попри високі тарифи США та критику американського президента Дональда Трампа. Натомість Москва обіцяє Нью-Делі допомогу та підтримку у протистоянні з Вашингтоном.

До чого Росія спонукає Індію?

Імпорт російської нафти до Індії має щонайменше залишитися на нинішньому рівні або й збільшитися. Про це заявив заступник торгового представника Росії в Індії Євгеній Грива, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Дивіться також Індія наживається: Бессент розкритикував країну за купівлю нафти з Росії

Росія продає нафту Індії зі знижкою близько 5%, що залишає третій найбільшій економіці Азії обмежений вибір,

– наголосив Грива.

Окрім того, він спрогнозував, що темпи двосторонньої торгівлі між Індією та Росією зростатимуть щороку – приблизно на 10%.

Ці слова прозвучали на тлі зростання тарифної напруги між США та Індією. Президент Дональд Трамп запровадив 25% мито на індійські товари та пригрозив подвоїти його до 50% з 27 серпня - рівня, який зробив би щорічний індійський експорт до США на 85 мільярдів доларів неконкурентним,

– зазначає видання.

Після цих погроз імпорт нафти з Росії до Індії скоротився вдвічі. Тому, намагаючись зберегти одного із найбільших покупців нафти, Кремль роздає обіцянки.

Зокрема, старший російський дипломат у Нью-Делі Роман Бабушкін пообіцяв, що Москва купуватиме більше індійських товарів, які потрапили під мита США.

Важливо! Кремль також буцімто готовий допомогти Нью-Делі налагодити власне виробництво двигунів для авіатранспорту.

Як Індія реагує на мита США?

США є головним торговим партнером Індії, а Росія – лише четвертим за обсягом торгівлі. Однак тиск Вашингтона погіршив стосунки між країнами.

Дешева російська нафта необхідна Індії, щоб стримувати інфляцію. Тому після тарифних погроз Трампа вона почала віддалятися від США у бік Москви. Зокрема, прем’єр-міністр Нарендра Моді провів телефонну розмову з Путіном, після чого назвав того "другом".

Також Індія вирішила активніше розвивати свої відносини з Китаєм. Наприкінці цього місяця Моді навіть вперше за 7 років планує поїхати до Сі Цзіньпіня в гості.

Які тарифи запровадили США для Індії?