Экономическая удавка Путина: Москва "душит" союзника, заставляя работать на войну

Зависимость Беларуси от России растет. Москва усиливает контроль над внутренними процессами в стране, заставляя ее экономику работать на удовлетворение своих военных нужд.

Почему Россия привязывает Беларусь к себе?

Россия остро реагирует даже на малейшие попытки Беларуси проводить независимую политику и восстановить экономические контакты с Европой, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В то же время экономическое сотрудничество Беларуси и России все больше ориентируется на военные нужды Москвы. Сейчас уже около 500 белорусских предприятий интегрировали в "оборонку" Москвы:

Беларусь реализует проект завода по изготовлению беспилотников, который должен выпускать до 100 тысяч дронов в год;

Также Минск ежегодно поставляет российской армии примерно 480 тысяч артиллерийских снарядов и ракетных боеприпасов.

Аналитики латвийского Бюро по защите Конституции (SAB) считают, что в дальнейшем зависимость экономики Беларуси от России и участие в военных планах российского диктатора Владимира Путина будет только расти.

Гражданская экономика Беларуси фактически работает на военные нужды Москвы, давая возможность режиму избегать прямого участия в боевых действиях, но получать экономические выгоды,

– отмечает SAB.

Специалисты отмечают, что Россия рассматривает возможную смену власти в Беларуси без согласования позиции с Кремлем как угрозу своим интересам. Поэтому пытается обеспечить зависимость преемника белорусского лидера Александра Лукашенко от пророссийского курса.

Важно! По оценкам SAB, Россия будет блокировать любые попытки Беларуси сблизиться с ЕС, если будут противоречить ее интересам.

Как усиливается зависимость Беларуси?

Впрочем, Беларусь работает не только на военную машину Путина. Недавно Лукашенко заявил, планирует поставлять электричество на оккупированные Россией украинские территории, пишет белорусское издание "Белта".

Для этого он хочет построить новую АЭС на востоке Беларуси, которая будет производить электроэнергию для "новых регионов" России. Речь идет об оккупированных регионах:

Донецкой области;

Луганскую область;

Запорожской области;

и Херсонской области.

Вместе с тем Беларусь остается зависимой от российского газа. Обещания Лукашенко заместить 4,5 миллиарда кубометров газа в год так и не оправдались. Например, в 2023 году импорт газа из России достиг 17 миллиардов кубометров – всего на 2 миллиарда меньше показателя 2021 года.

Заметьте! В Минске заявили, что сохранят те же объемы закупок газа в России. Поэтому реально зависимость Беларуси от России не только не уменьшается, но и растет.

Какова ситуация в экономике Беларуси?