Из-за падения цен на нефть: Россия может изменить ключевое правило бюджета

Россия рассматривает возможность изменить главный механизм формирования бюджета. Это делается в ответ на падение нефтяных доходов.

Россия может изменить ключевое правило бюджета

В частности Кремль ожидает, что цены на нефть будут оставаться низкими в течение длительного времени, пока война в Украине продолжает истощать страну, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Правительство может снизить порог так называемого "бюджетного правила" примерно до 50 долларов за баррель со следующего года. Это произойдет, если цены на нефть будут оставаться низкими.

В материале утверждается, что переговоры находятся на начальном этапе. Главной проблемой для чиновников является то, что такое снижение потребует сокращения государственных расходов, однако война и в дальнейшем поглощает ресурсы.

Россия уже давно использует бюджетное правило как своеобразную "страховку" от падения цен на нефть,

– пишет Bloomberg.

Важно! Этот механизм позволяет государству перечислять избыточные энергетические доходы в Фонд национального благосостояния, когда цена российской нефти превышает 60 долларов за баррель. Накопленные резервы затем помогают компенсировать потери в случае снижения цен.

Что произошло с ценами на нефть?

Цены на нефть упали до почти четырехлетнего минимума. Причиной стало ожидание, что торговая война Трампа снизит спрос. Кроме того, альянс ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией отказался от давней стратегии поддержки цен на нефть.

Война истощает бюджет России

Россия получает около 30% доходов государственного бюджета от продажи нефти и газа. Bloomberg отмечает: дискуссия по снижению порога бюджетного правила свидетельствует, что правительство уверено в том, что глобальное падение цен на нефть будет продолжаться. И это заставит Москву искать другие пути пополнения бюджета на фоне рекордных военных расходов.

Фонд национального благосостояния уже существенно истощен из-за финансирования Кремлем войны в Украине, которая длится уже четвертый год,

– говорится в тексте.

В то же время Минфин продолжил тратить резервы для поддержки бюджета, ускоряя их истощение. Более того, на прошлой неделе он более чем втрое повысил прогноз дефицита бюджета на 2025 год после снижения ожиданий по доходам и ценам на нефть.

Какое решение приняла Россия?

Несколько ключевых членов Организации стран-экспортеров нефти и их союзников, включая Россию, согласились продолжить ускоренное восстановление добычи нефти в июне, что еще больше усиливает опасения относительно избытка предложения. Москва поддержала этот план, поскольку рассчитывает, что рост объемов добычи хотя бы частично компенсирует потери бюджета из-за более низких цен на нефть.

После решения ОПЕК+ Россия сможет увеличить чисто нефтяную добычу до 9,16 миллиона баррелей в сутки в июне.

Обратите внимание! В марте страна добывала 8,965 млн баррелей в сутки.