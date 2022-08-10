россия на оккупированных территориях получила полезные ископаемые на десятки триллионов долларов

После полномасштабного нападения россия захватила украинские богатые полезными ископаемыми земли. Кремль контролирует месторождения более чем на 10 триллионов долларов.

Соответствующую информацию опубликовали СМИ, ссылаясь на анализ, проведённый канадской компанией SecDev. Кстати, из-за принудительной мобилизации шахты Луганщины оказались на грани закрытия.

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россия контролирует украинские шахты на десятки триллионов долларов

С 24 февраля россия начала контролировать территорию, где есть украинские шахты. Ведь в Украине есть 117 из 120 наиболее широко используемых минералов и металлов.

На данный момент россия контролирует украинские энергетические месторождения, металлы и полезные ископаемые на сумму не менее 12,4 триллиона долларов,

– говорится в сообщении.

По данным анализа, страна-оккупант захватила:

63% угольных месторождений Украины;

11% нефтяных месторождений;

20% месторождений природного газа;

42% месторождений металлов;

33% – месторождений редкоземельных и других важных полезных ископаемых, включая литий.

Что этому предшествовало

В августе глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что шахты в Луганской области могут закрыть из-за принудительной мобилизации, которую враг проводит на оккупированных территориях. Глава областной военной администрации уточнил, что речь идет о предприятиях угольной отрасли в городах, захваченных Россией в 2014 году.

Сергей Гайдай уточнял, что говорится о Сорокине (Краснодон), Ровеньке, Довжанске, (Свердловске).

Стоит вспомнить, что Служба безопасности Украины заблокировала активы добывающих компаний российского олигарха более чем на миллиард гривен. Речь шла о незаконном бизнесе в Киевской и Житомирской областях.

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