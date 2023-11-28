Россияне не вернутся на газовый рынок еще 2 – 3 года, – Коболев

После наложения санкций на российский газ Европа начала искать других поставщиков. Поэтому на рынке выросла доля Азербайджана, Катара и других стран.

Кто заменит Россию на рынке газа Европы

Бывший глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коблолев рассказал в интервью для 24 Канала, почему россияне могут потерять окончательное влияние на рынок газа.

Читайте также Со времен СССР такого еще не было: Россия выделит почти треть бюджета на войну с Украиной

Андрей Коблолев Бывший глава НАК "Нафтогаз" На мой взгляд, если россияне не вернутся на газовый рынок еще 2 – 3 года, они его потеряют полностью и по крайней мере на перспективу нашей с вами жизни.

По мнению Коблолева, наибольший потенциал заменить Россию на газовых рынках имеют страны, которые ранее были в составе СССР. К таким относятся:

Азербайджан;

Туркменистан;

Узбекистан.

Там находится Каспийский газопровод и "россияне костями ложатся, чтобы этого не произошло". Однако рано или поздно это все же произойдет.

На втором месте по потенциалу находится Северная Африка, которая уже достаточно активно торгует газом с Европой Тем не менее есть перспектива для увеличения объемов экспорта ресурса.

Также энергетик рассказал, что новые залежи газа можно найти в Средиземном море возле Израиля, что делает его потенциальным конкурентом России. Сейчас известно о месторождении Левиафан, которое пока находится в разработке.