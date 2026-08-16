Россия нанесла ракетный удар по крупнейшему металлургическому предприятию Украины

Ночью 16 августа россияне провели комбинированную атаку на Кривой Рог. В результате атаки пострадало ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Это крупнейшее металлургическое предприятие Украины. Об этом сообщило ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Что известно о атаке?

В воскресенье, 16 августа, россияне провели атаку на комбинат ракетами и беспилотниками. В результате вражеского удара 13 сотрудников предприятия получили ранения. Также известно об одном погибшем. Спасательные и поисковые работы продолжаются.