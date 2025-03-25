Если США снимут санкции, Россия все еще будет страдать от ограничений Европы

Даже если США отменят свои санкции, Европа и в дальнейшем будет наносить серьезный удар по экономике России. Кремль надеется на смягчение ограничений со стороны Вашингтона, однако в ЕС такие шаги не рассматривают.

Почему снятие санкций США не улучшит ситуацию

Для Москвы будут оставаться закрытыми ключевые рынки, финансовые системы и инвестиционные потоки, сообщает The Economist.

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Журналисты отмечают, что восстановление торговли с США будет иметь ограниченное влияние, поскольку даже до войны ее объем составлял всего 35 миллиардов долларов, а с 2021 года упал на 90%.

Зато объем торговли с ЕС до полномасштабного вторжения достигал 305 миллиардов долларов, поэтому любые ограничения со стороны Европы имеют гораздо больший вес для российской экономики.

Даже если США частично отменят санкции, для российского энергетического сектора это вряд ли кардинально изменит ситуацию.

Трудности в финансовых расчетах

Вашингтон поддерживает ценовое ограничение G7, которое запрещает международным страховым компаниям, банкам и судоходным операторам участвовать в поставках российской нефти, если ее стоимость превышает 60 долларов за баррель.

По природному газу, возможности роста экспорта также ограничены. Даже в случае снятия санкций с проекта "Арктик СПГ 2", Россия сможет перенаправить поставки не ранее 2026 года – именно тогда ожидается перенасыщение рынка. При этом решение о возобновлении закупок российского газа будет оставаться за Европой.

Обратите внимание! В сфере международных финансов Россия до сих пор сталкивается с серьезными препятствиями. Из-за отключения от SWIFT, блокировки в системах Visa и Mastercard, а также запрета на долларовые операции российским банкам, компании испытывают трудности с международными расчетами.