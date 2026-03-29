Россия не прекращает атаковать Нафтогаз: враг нанес удар по одному из регионов
- Россия продолжает атаковать нефтегазовые объекты Украины, нанося существенные повреждения и вызывая пожары, которые удается оперативно ликвидировать.
- В субботу, 28 марта, атаки дронами были направлены на предприятия в Сумской и Полтавской областях.
Уже четвертые сутки подряд россияне дронами атакуют предприятия Украины. В частности под ударом оказались производственные активы в Сумской области.
Что известно о российских атаках на Нафтогаз?
Нанесены существенные повреждения, на месте возник пожар, об этом говорится в сообщении главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого.
К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям сотрудников "Нафтогаза" и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать,
– заверил Корецкий.
Напомним, что в субботу, 28 марта, в компании "Нафтогаз" сообщили, что ночью и утром противник атаковал дронами три производственных предприятия в Полтавской области. Работа оборудования была остановлена в результате действий противника.
В частности, Сергей Корецкий сообщил, что во время одной из атак россияне убили 55-летнего Романа Чмихуна, оператора технологических установок.
Глубокие соболезнования родным, близким и всему коллективу. Это уже вторая болезненная потеря для нас только за эту неделю,
– написал глава "Нафтогаза".
Что ещё известно о российских атаках?
- В ночь на 20 марта россияне атаковали беспилотниками нефтегазовые объекты в Полтавской и Сумской областях. Зафиксированы разрушения, на одном из объектов возник пожар, но его удалось оперативно ликвидировать.
- В тот день обошлось без пострадавших. И это уже была более чем 30-я целенаправленная атака на критическую инфраструктуру Группы "Нафтогаз" с начала 2026 года.
- В то же время недавно Россия атаковала дронами нефтетранспортную инфраструктуру на юге Украины. Об этом 11 марта сообщил Сергей Корецкий. Причиной таких атак, как он отметил, являются попытки сделать невозможными альтернативные поставки нероссийской нефти в Европу.