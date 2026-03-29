Россия не прекращает атаковать Нафтогаз: враг нанес удар по одному из регионов

Уже четвертые сутки подряд россияне дронами атакуют предприятия Украины. В частности под ударом оказались производственные активы в Сумской области.

Что известно о российских атаках на Нафтогаз?

Нанесены существенные повреждения, на месте возник пожар, об этом говорится в сообщении главы "Нафтогаза" Сергея Корецкого.

Читайте также Главный приоритет для Нафтогаза: закупки американского СПГ могут претерпеть изменения

К счастью, обошлось без пострадавших. Благодаря слаженным действиям сотрудников "Нафтогаза" и подразделений ГСЧС, пожар удалось оперативно ликвидировать,

– заверил Корецкий.

Напомним, что в субботу, 28 марта, в компании "Нафтогаз" сообщили, что ночью и утром противник атаковал дронами три производственных предприятия в Полтавской области. Работа оборудования была остановлена в результате действий противника.

В частности, Сергей Корецкий сообщил, что во время одной из атак россияне убили 55-летнего Романа Чмихуна, оператора технологических установок.

Глубокие соболезнования родным, близким и всему коллективу. Это уже вторая болезненная потеря для нас только за эту неделю,

– написал глава "Нафтогаза".

Что ещё известно о российских атаках?