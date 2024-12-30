Россияне ввозят люксовые автомобили из ЕС несмотря на санкции

Российские контрабандисты находят способы ввозить роскошные автомобили из Европы, несмотря на санкции ЕС. За свои услуги они берут десятки тысяч евро.

Российские компании обходят санкции на автомобили

По меньшей мере пять российских компаний занимаются нелегальным ввозом автомобилей из Европы, в частности тех, имеющих объем двигателей, который попадает под санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Эти ограничения были введены в 2022 году как часть запрета на экспорт предметов роскоши в Россию.

Например, на платформе Auto.ru компания AvtoImport предлагает BMW 530 d M Sport за 68 200 долларов. Фото показывает, что автомобиль все еще находится в Германии.

Заметьте! На середину декабря это транспортное средство выставлялось на продажу в Германии на сайте Autopartner BGL за 31 900 евро.

Представитель Autopartner BGL отрицал связь с этими объявлениями, отметив, что автомобиль до сих пор находится в Германии и на тот момент еще не был продан.

Как россияне обходят санкции

Издание Financial Times выявило более 50 роскошных автомобилей, которые предлагались на российском сайте Auto.ru.

Интересно! Эти автомобили, происходящие из 25 различных немецких автосалонов, продавались с наценкой около 19 000 евро в среднем.

Контрабандисты обычно заявляют, что машины предназначены для третьей страны. Например, черный Mercedes-Benz S350, проданный в январе 2024 года киргизской таксомоторной компании немецким дилером Kessler & Haag, в марте был зарегистрирован в Москве как такси.

Обратите внимание! Несмотря на усиление санкций ЕС, направленных на ограничение военных возможностей Москвы и рост недовольства режимом, поставки европейских автомобилей в Россию продолжаются.