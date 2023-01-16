Россия платит 1 миллиард долларов в день за свою войну с Украиной

Россия теряет не менее одного миллиарда долларов в день для ведения полномасштабной войны. Причем со временем финансовые потери агрессора будут только расти.

Так ущерб от ведения войны оценивается в самой России. По словам российского академика Аганбегяна, кроме гигантских финансовых потерь Россия ежедневно ухудшает положение своей подсанкционной экономики.

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Агрессор загоняет себя в глубокую яму

Аганбегян отмечает, что даже если война прекратится, понадобится как минимум два года для восстановления экономических показателей.

Что касается реальных доходов, то по отношению к 2012-2013 годам, когда они достигли максимума, их суммарное падение может составить 15%, и нужно не менее 3 лет для того, чтобы вернуться к их начальному уровню.

– говорится в тексте.

Академик еще и рассчитывает растраты на восстановление разрушенных городов и селений, но здесь России придется только выплатить репарации. По ноябрю, размер нанесенного Россией ущерба только инфраструктуре Украины оценивается в 136 миллиардов долларов.

Плохое будущее для России неизбежно

Агонбегян пишет, что шансов на стремительный рост экономики агрессора после войны нет. Стагнация не содержит механизма перехода к социально-экономическому росту, а влечет экономику к рецессии, вызывая отрицательные тренды.

И действительно, нам предстоят серьезные трудности, потому что выйти из стагнации и наладить устойчивый социально-экономический рост крайне тяжело, поскольку стагнация гораздо хуже кризиса. Ведь кризис имеет встроенный отскок от дна — послекризисный подъем,

– пишет 90-летний академик.

Добавляется, что в России важнейшим трендом ухудшения экономики является отток капитала, начавшийся с кризиса 2008 года и продолжающийся уже пятнадцатый год. Этот отток капитала суммарно за этот период составит более 1 триллиона долларов, в том числе 2022 Центральный банк прогнозирует его увеличение до самого высокого уровня — 226 миллиардов долларов.

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