Россия не продаст краденое: три страны запускают жесткую проверку зерна

Россия на протяжении многих лет наживается на продаже похищенной украинской сельскохозяйственной продукции на мировых рынках. Однако теперь международные партнеры внедряют инновационный механизм, который сделает такие действия невозможными.

Как именно будут выявлять похищенное Россией зерно

Украина, Великобритания и Латвия 21 октября 2026 года официально объединили усилия для противодействия незаконному экспорту с оккупированных территорий, о чем сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Три государства подписали меморандум о запуске Схемы верификации зерна (GVS). Документ определяет механизмы совместной проверки происхождения агропродукции с помощью научных методов.

Он позволит выявлять подозрительные партии зерна;

а также формировать доказательную базу относительно его возможного незаконного присвоения и вывоза.

В частности, верификация позволяет устанавливать географическое происхождение агропродукции с помощью изотопного и химического анализа. Как это будет работать? Образцы будут сравниваться с эталонной базой данных, содержащей информацию о продукции с подтвержденным происхождением.

Подписание документа стало продолжением договоренностей, достигнутых в ходе рабочей встречи Украины и Латвии в Риге 25 сентября 2026 года, на которой стороны согласовали практические шаги по внедрению GVS и подготовке трехстороннего меморандума с участием Великобритании,

– отметили в ведомстве.

Обратите внимание! Меморандум подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, парламентский заместитель государственного секретаря Департамента по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании баронесса Хейман Уллокская и министр земледелия Латвийской Республики Улдис Аугулис.

Тарас Высоцкий отметил, что Россия не имеет права наживаться на украинском зерне, незаконно вывезенном с временно оккупированных территорий.

Тарас Высоцкий Министр аграрной политики и продовольствия Украины Мы не должны допустить, чтобы похищенная агропродукция попадала на мировые рынки под видом товара законного происхождения. Для этого нужны достоверные доказательства и согласованные действия международных партнеров. Схема верификации зерна позволит научно подтверждать его происхождение и создаст дополнительные возможности для противодействия незаконной торговле.

Также министр подчеркнул, что каждая попытка легализовать похищенное украинское зерно должна получать надлежащую реакцию.