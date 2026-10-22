Росія не продасть крадене: три країни запускають жорстку перевірку зерна

Як саме виявлятимуть крадене Росією зерно

Україна, Велика Британія та Латвія 21 жовтня 2026 року офіційно об'єднали зусилля для протидії незаконному експорту з окупованих територій, про що інформує Міністерство аграрної політики та продовольства України.

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Три держави підписали меморандум про запуск Схеми верифікації зерна (GVS). Документ визначає механізми спільної перевірки походження агропродукції за допомогою наукових методів.

Він дозволить виявляти підозрілі партії збіжжя.

А також формувати доказову базу щодо його можливого незаконного привласнення і вивезення.

Зокрема, верифікація дозволяє встановлювати географічне походження агропродукції за допомогою ізотопного та хімічного аналізу. Як це працюватиме? Зразки порівнюватимуть з еталонною базою даних, що містить інформацію про продукцію з підтвердженим походженням.

Підписання документа стало продовженням домовленостей, досягнутих під час робочої зустрічі України та Латвії у Ризі 25 вересня 2026 року, на якій сторони узгодили практичні кроки для впровадження GVS та підготовки тристороннього меморандуму за участі Великої Британії– зазначили у відомстві.

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Зауважте! Меморандум підписали міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, парламентська заступниця Державного секретаря Департаменту з питань довкілля, продовольства та сільських справ Великої Британії баронеса Хейман з Уллока та міністр землеробства Латвійської Республіки Улдіс Аугуліс.

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Тарас Висоцький зазначив, що Росія не має права заробляти на українському зерні, незаконно вивезеному з тимчасово окупованих територій.

Тарас Висоцький Міністр аграрної політики та продовольства України Ми не повинні допустити, щоб викрадена агропродукція потрапляла на світові ринки під виглядом товару законного походження. Для цього потрібні достовірні докази та узгоджені дії міжнародних партнерів. Схема верифікації зерна дозволить науково підтверджувати його походження та створить додаткові можливості для протидії незаконній торгівлі.

Також міністр наголосив, що кожна спроба легалізувати викрадене українське зерно має отримувати належну реакцію.