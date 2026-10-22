Россия не продаст краденое: три страны запускают жесткую проверку зерна

Как именно будут выявлять похищенное Россией зерно

Украина, Великобритания и Латвия 21 октября 2026 года официально объединили усилия для противодействия незаконному экспорту с оккупированных территорий, о чем сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

популярные видео

Три государства подписали меморандум о запуске Схемы верификации зерна (GVS). Документ определяет механизмы совместной проверки происхождения агропродукции с помощью научных методов.

Он позволит выявлять подозрительные партии зерна;

а также формировать доказательную базу относительно его возможного незаконного присвоения и вывоза.

В частности, верификация позволяет устанавливать географическое происхождение агропродукции с помощью изотопного и химического анализа. Как это будет работать? Образцы будут сравниваться с эталонной базой данных, содержащей информацию о продукции с подтвержденным происхождением.

Подписание документа стало продолжением договоренностей, достигнутых в ходе рабочей встречи Украины и Латвии в Риге 25 сентября 2026 года, на которой стороны согласовали практические шаги по внедрению GVS и подготовке трехстороннего меморандума с участием Великобритании– отметили в ведомстве.

Реклама

Обратите внимание! Меморандум подписали министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, парламентский заместитель государственного секретаря Департамента по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских дел Великобритании баронесса Хейман Уллокская и министр земледелия Латвийской Республики Улдис Аугулис.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Тарас Высоцкий отметил, что Россия не имеет права наживаться на украинском зерне, незаконно вывезенном с временно оккупированных территорий.

Тарас Высоцкий Министр аграрной политики и продовольствия Украины Мы не должны допустить, чтобы похищенная агропродукция попадала на мировые рынки под видом товара законного происхождения. Для этого нужны достоверные доказательства и согласованные действия международных партнеров. Схема верификации зерна позволит научно подтверждать его происхождение и создаст дополнительные возможности для противодействия незаконной торговле.

Также министр подчеркнул, что каждая попытка легализовать похищенное украинское зерно должна получать надлежащую реакцию.