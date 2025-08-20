Российскую древесину, несмотря на санкции, широко используют для строительства в Великобритании. Поставщики завозят лес в страну незаконно, подделывая документы о его происхождении.

Как завозят российскую древесину в Великобританию?

Австралийская компания Source Certain установила, что в Соединенное Королевство российский лес попадает под видом стройматериалов из Эстонии и других стран Балтии, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Исследователи проанализировали особенности атомной структуры древесины. Ведь в разных регионах она имеет различные изотопы.

Это как внутренний штрихкод. То, что зафиксировано, напрямую отражает место, где оно выросло,

– объяснил основатель Source Certain Кэмерон Скаддинг.

Проанализировав более 3 000 образцов древесины, которая используется в строительной отрасли Великобритании, компания обнаружила более 10% вариантов другого происхождения, чем уверяли поставщики. Из этих фейковых образцов три четверти древесины были из России.

Или импортеры сознательно это знают и игнорируют, или же просто не знают,

– добавил Скаддинг.

Он отметил, что методы маскировки российского леса под настолько изощренные, что даже крупные покупатели попадаются на крючок и покупают незаконный лес.

Однако, исследователь отказался называть строительные компании, которые приобрели подсанкционный лес, ведь они хотят решить эту проблему.

Это настолько глубоко укоренено в нашей цепи поставок, что фактически это касается каждого строителя,

– отметила Дивия Сешамани из Greensphere Capital.

Важно! После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС и Великобритания запретили ввозить российскую и белорусскую древесину и фанеру. Однако это вызвало бум контрабанды. По подсчетам неправительственной организации Earthsight, после введения санкций под видом леса из Балтии в Европу завезли российской древесины почти на 1,5 миллиарда фунтов. А поскольку лес в России принадлежит государству, то доходы от его продажи прямо финансируют войну в Украине.

