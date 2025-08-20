Російську деревину, попри санкції, широко використовують для будівництва у Великій Британії. Постачальники завозять ліс до країни незаконно, підробляючи документи про його походження.

Як завозять російську деревину до Великої Британії?

Австралійська компанія Source Certain встановила, що до Сполученого Королівства російський ліс потрапляє під виглядом будматеріалів з Естонії та інших країн Балтії, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Times.

Дослідники проаналізували особливості атомної структури деревини. Адже в різних регіонах вона має різні ізотопи.

Це як внутрішній штрихкод. Те, що зафіксоване, напряму відображає місце, де воно виросло,

– пояснив засновник Source Certain Кемерон Скаддінг.

Проаналізувавши понад 3 000 зразків деревини, яка використовується у будівельній галузі Великої Британії, компанія виявила понад 10% варіантів іншого походження, ніж запевняли постачальники. З цих фейкових зразків три чверті деревини були з Росії.

Або імпортери свідомо це знають і ігнорують, або ж просто не знають,

– додав Скаддінг.

Він зазначив, що методи маскування російського лісу під настільки витончені, що навіть великі покупці потрапляють на гачок і купують незаконний ліс.

Однак, дослідник відмовився називати будівельні компанії, які придбали підсанкціний ліс, адже вони хочуть вирішити цю проблему.

Це настільки глибоко вкорінене в нашому ланцюгу постачання, що фактично це стосується кожного будівельника,

– наголосила Дів’я Сешамані з Greensphere Capital.

Важливо! Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС та Велика Британія заборонили ввозити російську та білоруську деревину й фанеру. Однак це викликало бум контрабанди. За підрахунками неурядової організації Earthsight, після запровадження санкцій під виглядом лісу з Балтії до Європи завезли російської деревини майже на 1,5 мільярда фунтів. А оскільки ліс в Росії належить державі, то доходи від його продажу прямо фінансують війну в Україні.

