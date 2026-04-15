Ограничения не мешают: Россия продолжает продавать свой СПГ
- Компания "Газпром" доставила второй груз СПГ с завода "Портовая" в Балтийском море в Китай после введения санкций.
- С начала 2025 года завод отправляет один груз в месяц в Калининград, кроме поставок в Китай.
Российская энергетическая компания "Газпром" доставила второй после введения санкций груз сжиженного природного газа с завода "Портовая" в Балтийском море в Китай. Экспорт с завода прерывался из-за санкций США.
Что известно о поставках российского газа?
Ограничения были введены в январе 2025 года в связи с войной в Украине, с целью ограничить возможности России производить и экспортировать СПГ и уменьшить ее доходы от этой торговли, о чем пишет Reuters.
Танкер Valera загрузил груз на балтийском заводе 25 января и доставил его к терминалу Beihai LNG.
Первый груз с завода после перерыва был доставлен на этот же терминал в декабре прошлого года. Об этом писали в Reuters еще в январе. Судно доставило груз в юго-западный китайский регион Гуанси через Суэцкий канал.
Еще один подсанкционный российский проект – Arctic LNG-2 – также поставляет сжиженный природный газ в Бенхай.
Заметьте! До введения санкций "Портовая" в среднем отправляла два груза в месяц зимой.
Начиная с марта 2025 года, кроме двух поставок в Китай, завод отправляет один груз в месяц в российский западный эксклав в Калининград.
На начальном этапе работы большинство грузов с "Портовой" поставлялась в Турцию и Грецию, впоследствии география расширилась до Китая, Италии и Испании.
Интересно! Малотоннажный завод "Портовая" с годовой производственной мощностью 1,5 миллиона тонн СПГ начал работу в сентябре 2022 года.
Какие есть еще новости о российском СПГ?
- Во время боевых действий на Ближнем Востоке Россия существенно активизировалась. Кремль начал предлагать СПГ странам Азии.
- Из-за войны в Иране произошло блокирование Ормузского пролива, что ограничило поставки в азиатские государства.
- Партии этого газа россияне предлагали странам со скидкой до 40% от спотовых цен. Таким образом, Москва планировала продать СПГ, находящийся под санкциями.