Що відомо про постачання російського газу?
Обмеження були запроваджені в січні 2025 року у зв’язку з війною в Україні, з метою обмежити можливості Росії виробляти й експортувати СПГ та зменшити її доходи від цієї торгівлі, про що пише Reuters.
Читайте також Найбільший у світі завод СПГ: що Катар планує щодо нього
Танкер Valera завантажив вантаж на балтійському заводі 25 січня та доставив його до термінала Beihai LNG.
Перший вантаж із заводу після перерви був доставлений до цього ж термінала в грудні минулого року. Про це писали у Reuters ще у січні. Судно доставило вантаж до південно-західного китайського регіону Гуансі через Суецький канал.
Ще один підсанкційний російський проєкт – Arctic LNG-2 – також постачає скраплений природний газ до Бенхая.
Зауважте! До запровадження санкцій "Портова" в середньому відправляла два вантажі на місяць узимку.
Починаючи з березня 2025 року, окрім двох поставок до Китаю, завод відправляє один вантаж на місяць до російського західного ексклава у Калінінград.
На початковому етапі роботи більшість вантажів із "Портової" постачалася до Туреччини та Греції, згодом географія розширилася до Китаю, Італії та Іспанії.
Цікаво! Малотоннажний завод "Портова" з річною виробничою потужністю 1,5 мільйона тонн СПГ розпочав роботу у вересні 2022 року.
Які є ще новини про російський СПГ?
- Під час бойових дій на Близькому Сході Росія суттєво активізувалась. Кремль почав пропонувати СПГ країнам Азії.
- Через війну в Ірані відбулося блокування Ормузької протоки, що обмежило поставки до азійських держав.
- Партії цього газу росіяни пропонували країнам зі знижкою до 40% від спотових цін. Таким чином, Москва планувала продати СПГ, що перебуває під санкціями.