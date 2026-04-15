Что известно о поставках российского газа?

Ограничения были введены в январе 2025 года в связи с войной в Украине, с целью ограничить возможности России производить и экспортировать СПГ и уменьшить ее доходы от этой торговли, о чем пишет Reuters.

Танкер Valera загрузил груз на балтийском заводе 25 января и доставил его к терминалу Beihai LNG.

Первый груз с завода после перерыва был доставлен на этот же терминал в декабре прошлого года. Об этом писали в Reuters еще в январе. Судно доставило груз в юго-западный китайский регион Гуанси через Суэцкий канал.

Еще один подсанкционный российский проект – Arctic LNG-2 – также поставляет сжиженный природный газ в Бенхай.

Заметьте! До введения санкций "Портовая" в среднем отправляла два груза в месяц зимой.

Начиная с марта 2025 года, кроме двух поставок в Китай, завод отправляет один груз в месяц в российский западный эксклав в Калининград.

На начальном этапе работы большинство грузов с "Портовой" поставлялась в Турцию и Грецию, впоследствии география расширилась до Китая, Италии и Испании.

Интересно! Малотоннажный завод "Портовая" с годовой производственной мощностью 1,5 миллиона тонн СПГ начал работу в сентябре 2022 года.

