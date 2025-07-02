Россия манипулирует цифрами: что на самом деле стоит за "процветанием" оккупированных территорий

В России хвастаются "экономическим развитием" на оккупированных украинских территориях. По словам российских чиновников, там удалось трудоустроить уже 13 000 человек.

Какое "процветание" придумала Россия

Недавно глава Минпромторга России Антон Алиханов заявил, что на оккупированных территориях Украины "стабильно работают 637 предприятий". Причем 190 из них якобы восстановили усилиями российских регионов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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В ЦПД отмечают, что эти цифры Россия подает как свою "великую победу". На самом деле так россияне хотят замаскировать экономическую деградацию одного из самых развитых когда-то промышленных регионов Украины, которая произошла по их вине.

До 2014 года только в Донецкой области работали более 2 000 промышленных предприятий.

Донетчина обеспечивала около 20% промышленного производства Украины.

На территории Луганской области действовало еще почти 1900 предприятий.

Только на заводе "Азовсталь" до вторжения России работало 11 000 человек.

Поэтому, по словам ЦПИ, нынешнее так называемое российское восстановление и 13 000 новых рабочих мест – это лишь мизерная доля от мощных промышленных масштабов довоенных времен.

За яркими заголовками стоит печальная реальность – Россия уничтожила мощную промышленность региона, а сейчас пытается задурить местное население пропагандой об "экономическом развитии" и "процветании",

– говорят в ЦПД.

Стоит знать! Также Россия планирует начать добычу газа в Азовском море. На сегодня известно, что российское агентство по недропользованию собирается организовать разведку на 22 месторождениях. От этого еще больше пострадают жители прибрежных районов, в частности оккупированного Бердянска, который сегодня и так страдает от постоянных отключений электроэнергии и поставок воды.