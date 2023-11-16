Россия заработала более 550 миллиардов долларов на экспорте нефти и газа

Россия поставляет больше всего нефти и газа в Евросоюз, Китай и Индию. За время полномасштабной войны страна-агрессор обогатилась на экспорте ископаемого топлива, несмотря на ряд ограничений.

На чем зарабатывает Россия

После полномасштабного вторжения Россия заработала на продажах ископаемого топлива более 550 миллиардов долларов. Этому не помешали санкции, введенные Западом, ведь именно ЕС стал одним из крупнейших импортеров российских энергоресурсов.

Читайте также Теперь без "Газпрома": Молдова будет получать азербайджанский газ

Больше всего доходов Россия получила от импорта сырой и переработанной нефти, а также трубопроводного и сжиженного газа.

Импорт Европейским Союзом российского ископаемого топлива неуклонно снижался с конца марта, уменьшившись более чем вдвое в денежном выражении по сравнению с уровнем до вторжения. Хотя ЕС остается крупнейшим импортером российского ископаемого топлива, сейчас он лишь незначительно превосходит Китай.

– говорят эксперты CREA.

Кто покупает российское топливо

Традиционно лидером импорта российской нефти является Китай. Но в общей динамике лидирует Евросоюз, закупивший ископаемые энергоресурсы на 180 миллиардов долларов.

Крупнейшими импортерами русского нефти есть Китай (47%), Индия (32%), ЕС (7%) и Турция (3%).

ЕС закупал едва ли не самое большое количество сжиженного газа - 50%. Несколько меньше импортируют Китай (23%) и Япония (16%). В сентябре российский экспорт СПГ вырос на 48% по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, ЕС остается среди лидеров по закупкам. трубопроводного газа, а это – 41%. За ним следуют Турция – 29%, и Китай – 21%.

С января по август 2023 года ЕС купил у России трубопроводный газ на 4,9 миллиарда евро, что стало огромным источником дохода для Кремля.