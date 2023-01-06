Россия продает нефть, от которой отказались в ЕС в Индию и Китай со скидкой

Арктические сорта Arco, Arco/Novy Port и "Варандей" обычно не направлялись к востоку, но после эмбарго ЕС, стран G7 и Австралии на российскую нефть, агрессорка ищет себе покупателей в более отдаленных районах.

Читайте также Потоки российской нефти упали до минимума в конце 2022 года из-за санкций Запада, – Bloomberg

Более того, новым покупателям Россия продает нефть с большими скидками, ведь они покрывают более высокие расходы на доставку.

Вся эта арктическая нефть обычно идет в ЕС, но теперь она должна идти еще,

– рассказывает сингапурский трейдер.

Экспорт арктической сырой нефти в Индию неуклонно растет с мая, по данным Refinitiv:

в ноябре было отгружено рекордное количество баррелей – 6,67 миллиона баррелей,

в декабре – 4,1 миллиона баррелей.

Большинство поставок составили сорта Arco, Arco/Novy Port, добытые на месторождениях "Газпром нефти". Нефть Arco является высокосернистой нефтью из Приразломного месторождения, в то время как более качественная нефть марки Novy Port из Новопокровского месторождения имеет среднесернистую и легкую нефть.

Россия предлагает большие объемы разниц марок нефти Индии

По данным источников Reuters и Refinitiv на прошлой неделе Индия импортировала первую партию нефти сорта "Варандей", которая была загружена в Мурманском порту в конце ноября.

Грузовой танкер Bear Alcor емкостью 900 тысяч баррелей, следовавший через Европу, Средиземное море и Суэцкий канал, разгрузили в порту Кочин в Керале 27 декабря для нефтеперерабатывающей компании Bharat Petroleum Corp Ltd.

Два других груза за 600 тысяч баррелей, загруженных в ноябре, были выгружены в Роттердаме в Нидерландах. Непонятно какие компании купили эти грузы.

Источники Reuters также сообщают, что на индийском нефтеперерабатывающем заводе у России есть достаточно большие объемы и других марок, которые предлагаются индийским покупателям.

Движение танкеров с российской нефтью в Индию / Инфографика Reuters

Валовая прибыль от перерабатываемых сортов, таких как Arco и Novy Port, закупаемые на условиях поставки, более чем на 10 долларов за баррель выше по сравнению с американскими сортами нефти аналогичного качества, такими как Mars и West Texas Intermediate.

Также трейдеры рассказали, что сырая нефть Arco предлагалась китайским покупателям по цене на 9 долларов за баррель ниже ICE Brent на условиях доставки с корабля, но было неясно, по какой цене были заключены сделки.

Нефть Urals рекордно подешевела

Российский Минфин 5 января констатировал, что средняя цена на нефть марки Urals за год подешевела в полтора раза. В декабре 2022 года баррель сырья стоил 50,47 доллара против 72,71 доллара за баррель в декабре 2021 года.

К слову, нефть марки Brent вчера торговалась на уровне 78,84 доллара за баррель (+1,28%), а баррель американской нефти WTI – за 73,67 доллара за баррель (+1,14%), по данным Bloomberg.