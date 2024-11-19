Австрия продолжает получать российский газ

Россия продолжает поставлять газ в Австрию, несмотря на обещание прекратить поставки. "Газпром" заявил, что во вторник доставит 42,4 миллиона кубометров газа в Европу через территорию Украины.

Поставки российского газа до сих пор продолжаются

Европейские энергетические рынки остаются в напряженном состоянии из-за конфликта между "Газпромом" и австрийской компанией OMV, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Конфликт привел к остановке поставок газа в OMV в субботу. Причиной стало решение "Газпрома" приостановить поставки после того, как OMV пригрозила конфискацией части газа в качестве компенсации за арбитражное решение в свою пользу в споре по контракту.

Заметьте! Несмотря на конфликт, поставки газа в Европу через Украину продолжаются в обычном режиме, и Австрия продолжает получать энергоресурсы.

Поставки из Словакии

Во вторник объем заявок на поставки газа из Словакии в Австрию вырос на 6% по сравнению с понедельником, однако остается на 12% ниже уровня, зафиксированного до остановки поставок для компании OMV.

Кто именно теперь покупает газ, который ранее поставлялся OMV, пока неизвестно.

К слову! Заявки на транспортировку газа из Украины в Словакию остаются почти неизменными, как и объемы газа, транспортируемых из Словакии в другие страны, сообщает оператор газотранспортной системы Eustream.