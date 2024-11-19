Поставки російського газу досі тривають

Європейські енергетичні ринки залишаються у напруженому стані через конфлікт між "Газпромом" і австрійською компанією OMV, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Конфлікт призвів до зупинки поставок газу до OMV в суботу. Причиною стало рішення "Газпрому" призупинити постачання після того, як OMV пригрозила конфіскацією частини газу як компенсації за арбітражне рішення на свою користь у спорі за контрактом.

Зауважте! Попри конфлікт, поставки газу до Європи через Україну тривають у звичайному режимі, і Австрія продовжує отримувати енергоресурси.

Поставки зі Словаччини

У вівторок обсяг заявок на постачання газу зі Словаччини до Австрії зріс на 6% порівняно з понеділком, проте залишається на 12% нижчим від рівня, зафіксованого до зупинки постачань для компанії OMV.

Хто саме тепер купує газ, який раніше постачався OMV, наразі невідомо.

До слова! Заявки на транспортування газу з України до Словаччини залишаються майже незмінними, як і обсяги газу, що транспортуються зі Словаччини до інших країн, повідомляє оператор газотранспортної системи Eustream.