Успеть до эмбарго: экспорт нефти из России достиг пятимесячного максимума

5 декабря вступят в действие санкции, ограничившие транспортировку российской нефти, цена которой превышает установленный потолок. В этой связи Россия рекордно увеличила экспорт топлива, чтобы танкеры успели прибыть к запрету.

Увеличение поставок морем

На прошлой неделе российские морские поставки российской сырой нефти подскочили к пятимесячному максимуму. Отправляемые из России грузы выросли до 3,6 миллиона баррелей в день, что является самым высоким показателем с начала июня, в то время как средний показатель за четыре недели также вырос, достигнув максимального значения с августа.

Интересно США и союзники установили ограничение цен на российскую нефть, – WSJ

Страны G7 и Австралия договорились о запрете предоставления морских услуг для перевозки российской нефти дороже ценового потолка с 5 декабря. В то же время танкеры, загруженные российской нефтью до 5 декабря, смогут разгрузиться до 19 января, не попав при этом под действие ограничения цен.

Наибольший прирост как в объеме, так и в процентном выражении наблюдался в перевозках из Мурманского арктического терминала. Танкеры с российской нефтью направляются в Китай, Индию, Турцию, а также некоторые неизвестные пункты назначения.

Еще больше кораблей покидают русские порты, не сигнализируя о конечном порте разгрузки. В частности, произошел большой рост количества судов, указывающих своим следующим пунктом назначения Порт-Саид или Суэцкий канал. Это сопровождалось падением объемов танкеров, что свидетельствует о том, что они направляются в Индию. Остается вероятным, что большинство этих судов начнут сигнализировать в индийские порты, когда они пройдут через канал.





Недельные показатели экспорта российской нефти / Bloomberg

Сможет ли Россия обходить санкционные ограничения

Начало действия санкций будет означать, что импортеры нефти по всему миру не смогут пользоваться морскими услугами ЕС в случае превышения цены. Это приведет к колоссальному ущербу для страны агрессора, а значит, Россия может попробовать теневые схемы для продажи своей нефти. Один из таких вариантов – скрыть источник происхождения нефти – рассказал 24 каналу экономический эксперт Борис Кушнирук.

Борис Кушнирук Экономист. Член Центрального провода Народного Руха Украины Россия может попытаться перепродавать нефть через третьи компании, смешивая свои нефть с направляющейся к другим направлениям. Есть очень большие танкеры, куда могут сливать нефть из разных мест, чтобы потом транспортировать ее дальше.

Эксперт отмечает, что в таком случае доходы России от нефти существенно снизятся. Даже частично обходя запрет, агрессор будет терять значительную часть своих контрактов, а нефть, экспортируемая таким образом, будет стоить гораздо дешевле.

Кроме того, начнутся расследования по пунктам назначения всех находящихся в мировом океане танкеров. Таким образом, модная будет идентифицировать судовладельцев, которые перевозят нефть, скрывая, что это нефть из России.

– отмечает Борис Кушнирук

Он добавил, что чем дольше продлятся санкции, которые будут ограничивать доходы России, тем сильнее станет давление на агрессора, которое в конце концов заставит его пойти на уступки.

Страховой рынок заменить очень сложно

Ни одно незастрахованное судно с нефтью не может выйти в море, поскольку это не только колоссальные финансовые риски, но и экологические угрозы. Поэтому именно запрет предоставления услуг страхования является наиболее болезненным местом в наложении санкций. Крупнейшие страховые компании, существующие сотни лет, находятся в ЕС и Великобритании.

Лондон является важным страховым рынком для транспортировки нефти. Страхование защиты и возмещения покрывает компании риски, включая разливы нефти. Великобритания также является домом для Международной группы P&I Clubs, всеобъемлющей организации взаимных компаний со всего мира, покрывающей 95% танкерного флота для этого страхования. Соединенное Королевство откажется от контрактов на поставку российской нефти, подписанных до 5 декабря и доставленных до 19 января, в соответствии с подходом США.

Насколько уменьшатся доходы России

В зависимости от того, какой будет предельная цена, санкции могут очень мощно ударить по экономике России. По словам экономиста Олега Пендзина, в бюджете России примерно рассчитана цена нефти до 50 – 55 долларов за баррель. Если будет установлена эта цена, то трагедии не будет. Если же будет более низкая цена – это будет очень мощный удар. Потому что, во-первых, добыча нефти будет убыточной. Во-вторых, ни рента, ни соответствующие платежи из добывающих компаний поступать не будут.

Удар по нефтегазовому бизнесу России может быть очень серьезным. Если это удастся, то экономика Российской Федерации будет очень уязвима,

– сказал Пендзин.

Установление потолка цен