Государственная дума России приняла налоговые послабления для структур нефтяного гиганта "Газпрома". Решение согласовали на фоне рекордных убытков компании.

Что происходит с "Газпромом"?

Это произошло после потери европейского рынка, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Только за прошлый год компания получила более 1 триллиона рублей (это 12 миллиардов долларов) чистого убытка. За девять месяцев этого года компания потеряла еще более 170 млрд рублей (1,8 миллиарда долларов).

Такие решения демонстрируют, что российская газовая отрасль переживает системные трудности из-за развязанной Кремлем войны:

сокращение экспорта; падение доходов; рост расходов в условиях санкционного давления и потери рынков.

Государству фактически приходится субсидировать убытки "Газпрома",

– объяснили в заметке.

Важно! Экономические последствия войны и санкций все глубже поражают ключевые отрасли страны.

Напомним, что чистая прибыль "Газпром нефти" за период с января по сентябрь 2025 года составил 230 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

И это на 45 % меньше аналогичного периода прошлого года,

– рассказали в украинской в разведке.

Более того, выручка снизилась за девять месяцев на 11 % год к году.

Обратите внимание! В то же время прибыль от продаж упала вдвое.

Что еще известно о ситуации с "Газпромом"?