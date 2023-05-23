Путин с помощью Индии пытается предотвратить глобальную финансовую изоляцию, - Bloomberg

Кремль оказывает активное давление на правительство Индии, чтобы и помогла России избежать попадания в черный список FATF. Страна-агрессор грозится аннулировать энергетические и оборонные соглашения.

Почему Россия давит на Индию

Индия на протяжении войны сохраняла нейтралитет по ситуации, которая сложилась. Владимир Зеленский и премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые встретились в минувшие выходные в Японии на саммите G7. Это явно не понравилось президенту России, из-за чего он усилил давление на страну во избежание черного списка FATF.

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Напомним! FATF – глобальный мировой орган контроля над отмыванием денег. Он приостановил членство России в феврале 2022 года.

Если Россию внесут в черный список, она будет на одном уровне с Северной Кореей, Ираном и Мьянмой по экономической изоляции от мира. В таком случае, все мировые финансовые учреждения будут усиленно проверять финансовые операции страны-агрессорки.

Чем угрожает Москва

Российское государственное агентство еще в начале мая начало намекать для правительства Индии негативные последствия, которые ее ждут, если та не поможет ей избежать черного списка. Под угрозой транспортная, энергетическая и оборонная сфера.

Также для Индии передали список пострадавших проектов в случае отказа от сотрудничества:

Сотрудничество нефтяного гиганта "Роснефть" и Nayara Energy Limited;

экспорт российского вооружения и военной техники в Индию, а также техническое сотрудничество в сфере обороны;

Российские предложения по новым совместным авиационным проектам, представленные на выставке Aero India 2023 в феврале;

Технологическое и энергетическое сотрудничество на АЭС Куданкулам в Индии;

Соглашение между ОАО "РЖД Логистика" и Индийской контейнерной корпорацией об услугах по перевозке грузов в связи с развитием торгового коридора Север-Юг.

Власти России считают решение об ограничении от FATF политизированным и незаконным.